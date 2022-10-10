В Петербурге перед зимой дворники и трактористы нужны тысячами

Комитет по труду и занятости Петербурга отчитался о том, что на официальном учете состоит менее 17 тысяч безработных — почти столько же, сколько в марте. У работодателей — свои сезонные потребности.



Как сообщает ведомство 10 октября, число свободных рабочих мест на платформе «Работа России» — порядка 35,5 тысячи, оно тоже достаточно стабильно. Однако сейчас очень востребованы работники ЖКХ — более 2,7 тысячи вакансий дворников и около тысячи трактористов, зарплату предлагают до 50 тысяч и 80 тысяч соответственно. «Фонтанка» рассказывала, что ГУДП «Центр» бронирует от мобилизации своих водителей и трактористов, однако сейчас идет реформа уборки внутриквартальных территорий: в рамках нее районным жилагентствам, которые станут ГБУ, надо будет набрать себе работников, чтобы содержать дворы не по контрактам, а в рамках бюджетного задания.

