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    В Петербурге перед зимой дворники и трактористы нужны тысячами

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    Комитет по труду и занятости Петербурга отчитался о том, что на официальном учете состоит менее 17 тысяч безработных — почти столько же, сколько в марте. У работодателей — свои сезонные потребности.

    Как сообщает ведомство 10 октября, число свободных рабочих мест на платформе «Работа России» — порядка 35,5 тысячи, оно тоже достаточно стабильно. Однако сейчас очень востребованы работники ЖКХ — более 2,7 тысячи вакансий дворников и около тысячи трактористов, зарплату предлагают до 50 тысяч и 80 тысяч соответственно. «Фонтанка» рассказывала, что ГУДП «Центр» бронирует от мобилизации своих водителей и трактористов, однако сейчас идет реформа уборки внутриквартальных территорий: в рамках нее районным жилагентствам, которые станут ГБУ, надо будет набрать себе работников, чтобы содержать дворы не по контрактам, а в рамках бюджетного задания.

    В лидерах по востребованности также свободные позиции поваров и кухонных работников для предприятий общепита. «Фонтанка» также рассказывала, как после начала частичной мобилизации рестораны и кафе начали терять персонал и клиентов.

    В Петербурге администрация предложила предприятиям самостоятельно определить перечень критически важных сотрудников, которых они намерены уберечь от мобилизации. Бизнес вызывают на районные совещания и просят иметь при себе список всех сотрудников, состоящих на воинском учете.

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