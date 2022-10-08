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    Комтранс: Автобус на Типанова не дымился, причина в другом

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    Очевидцы приняли за дым порошок от огнетушителя, которым пришлось воспользоваться водителю автобуса на улице Типанова в Петербурге. Об этом 8 октября «Фонтанке» сообщили в комитете по транспорту.

    Ранее в Сети появилось видео, как Volgabus 31-го маршрута стоит на дороге и будто бы дымится. В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» говорили, что у машины произошло задымление в районе колесной пары.

    Однако в Комтрансе сказали, что ни огня, ни дыма не было. «Произошла неполадка в районе колесной пары автобуса. Водитель действовал по инструкции, воспользовался огнетушителем, поэтому на видео виден не дым, а порошок», – заявили там. В ведомстве добавили, что сейчас транспорт на ходу. Он ехал в парк и был без пассажиров.

    Во вторник в рейсовом автобусе «Волгабас» на летчика Пилютова выгорел моторный отсек. Этот маршрут обслуживает «Вест-Сервис». До этого пожары происходили в МАЗ «Домтрансавто» и в ЛиАЗ «Третьего парка». Это привлекло внимание в том числе и Следственного комитета. Через пару часов после заявления СК 2 октября в Петербурге сгорел еще один автобус.

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