Комтранс: Автобус на Типанова не дымился, причина в другом

Очевидцы приняли за дым порошок от огнетушителя, которым пришлось воспользоваться водителю автобуса на улице Типанова в Петербурге. Об этом 8 октября «Фонтанке» сообщили в комитете по транспорту.



Ранее в Сети появилось видео, как Volgabus 31-го маршрута стоит на дороге и будто бы дымится. В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» говорили, что у машины произошло задымление в районе колесной пары.



Однако в Комтрансе сказали, что ни огня, ни дыма не было. «Произошла неполадка в районе колесной пары автобуса. Водитель действовал по инструкции, воспользовался огнетушителем, поэтому на видео виден не дым, а порошок», – заявили там. В ведомстве добавили, что сейчас транспорт на ходу. Он ехал в парк и был без пассажиров.

