В ЗВО объяснили, как можно превратиться в стрелка без службы в армии

Военкомат может определить человека в стрелки, даже если он не служил. Так прокомментировали «Фонтанке» в Западном военном округе историю жителя Петербурга, который увидел у себя неожиданную военно-учетную специальность в военном билете.



Ранее в нашу редакцию обратилась женщина, которая рассказала, что ее 30-летнего супруга вызвали в военкомат Калининского района, а после направили в воинскую часть в Горелово. При этом в военном билете зачеркнули его ВУС и вписали, что он стрелок. Также было обозначено, что он якобы проходил военные сборы, хотя это не так. Похожие истории описывали и другие петербургские СМИ, отмечая, что призванные в рамках частичной мобилизации не проходили службу в армии.