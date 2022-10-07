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    В ЗВО объяснили, как можно превратиться в стрелка без службы в армии

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    Военкомат может определить человека в стрелки, даже если он не служил. Так прокомментировали «Фонтанке» в Западном военном округе историю жителя Петербурга, который увидел у себя неожиданную военно-учетную специальность в военном билете.

    Ранее в нашу редакцию обратилась женщина, которая рассказала, что ее 30-летнего супруга вызвали в военкомат Калининского района, а после направили в воинскую часть в Горелово. При этом в военном билете зачеркнули его ВУС и вписали, что он стрелок. Также было обозначено, что он якобы проходил военные сборы, хотя это не так. Похожие истории описывали и другие петербургские СМИ, отмечая, что призванные в рамках частичной мобилизации не проходили службу в армии.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    В пресс-службе Западного военного округа «Фонтанке» заявили, что присвоение ВУС законно, так как ряд военно-учётных специальностей, таких, как «стрелок», не требуют специальной подготовки. По информации о «нарисованных» военных сборах ЗВО проводит проверку.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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