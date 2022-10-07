МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Петербурге

В Санкт-Петербурге в субботу ожидается ухудшение погодных условий, предупреждает 7 октября городское ГУ МЧС.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 8 октября в городе местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.
Сегодня в полдень скорость ветра в акватории Финского залива составляла в порывах 16–21 м/с, а на побережье не превышала 10–15 м/с. «Первую осеннюю попытку природы сформировать наводнение в Северной столице можно считать завершённой», — резюмировал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Вчера циклон Zydrune принёс в Петербург дожди и сильный ветер, который начал нагонять волну из Финского залива и вызвал подъём воды в Неве. Скоро придёт другой циклон, тем не менее в выходные погода в городе будет относительно хорошей.