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    На Петербург идёт новый циклон. Но есть повод порадоваться

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    Погода благоволит Петербургу, несмотря на то, что один циклон сменяется другим. Выходные будут лучше, чем прогнозировали метеорологи в начале недели. Что сейчас происходит в небе над нами, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

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    «Влияние циклона на Санкт-Петербург и Ленинградскую область сегодня должно закончиться, но на подходе уже следующий циклон с запада. Теплый атмосферный фронт подойдет к Санкт-Петербургу сегодня вечером, холодный фронт в субботу вечером, а будет проходить через Ленинградскую область в ночь на воскресенье», — сообщил 7 октября Колесов в своём телеграм-канале.

    Однако в выходные дни погода, по его словам, будет хорошей, «даже лучше, чем это казалось еще в начале недели». В дневные часы осадков почти не должно быть. В субботу дожди сначала подойдут к западным районам Ленобласти раньше, а потом и к Петербургу, но это будет уже вторая половина дня. Ветер — умеренный, а юго-западное направление обеспечивает тепло ночью и 10–15 градусов днём.

    «В целом, погода в предстоящие выходные благоприятная для всех, и на дачу можно поехать, и в лес сходить», — резюмирует Колесов.

    Напомним, циклон Zydrune вчера принёс в Петербург дожди и сильный ветер, который начал нагонять волну из Финского залива и вызвал подъём воды в Неве.

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