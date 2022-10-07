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    В управляющей компании ЗСД меняется гендиректор

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    Алексей Бнатов покидает должность гендиректора компании «Магистраль Северной столицы» (МСС). Он руководил оператором и концессионером ЗСД с самого начала строительства.

    Как рассказали «Фонтанке» 7 октября в пресс-службе предприятия, новым руководителем станет Елена Лукьянова, сейчас она первый замдиректора и финансовый директор.

    Алексей Бнатов возглавил МСС еще в 2012 году, при нем город и компания подписали соглашение о государственно-частном партнерстве по развитию ЗСД. Согласно ему компания финансировала и строила центральный участок — самый капиталоемкий и сложный с технической точки зрения.

    С 2013 года «Магистраль Северной столицы» принимала в эксплуатацию готовые участки — южный и северный, центральный открылся в конце 2016-го. При этом проект развивается и сейчас: в 2021 году была открыта Шуваловская развязка, сейчас строятся Витебская и Шкиперская. При этом Витебская одновременно является первым этапом новой платной магистрали — ШМСД. Кроме того, в планах строительство полноценной развязки в северной части Васильевского острова, чтобы обеспечить транспортную доступность нового намыва.

    ЗСД стал одной их самых востребованных трасс в стране, за 2021 год на нем было зафиксировано более 100 млн поездок. Кроме того, магистраль — это место притяжения для бегунов и велосипедистов в ходе ежегодного «ЗСД-Фонтанка Феста». Сам Алексей Бнатов получил много наград и неоднократно входил в рейтинг влиятельности «Фонтанки».

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