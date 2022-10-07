В управляющей компании ЗСД меняется гендиректор

Алексей Бнатов покидает должность гендиректора компании «Магистраль Северной столицы» (МСС). Он руководил оператором и концессионером ЗСД с самого начала строительства.



Как рассказали «Фонтанке» 7 октября в пресс-службе предприятия, новым руководителем станет Елена Лукьянова, сейчас она первый замдиректора и финансовый директор.



Алексей Бнатов возглавил МСС еще в 2012 году, при нем город и компания подписали соглашение о государственно-частном партнерстве по развитию ЗСД. Согласно ему компания финансировала и строила центральный участок — самый капиталоемкий и сложный с технической точки зрения.

