В управляющей компании ЗСД меняется гендиректор

Алексей Бнатов покидает должность гендиректора компании «Магистраль Северной столицы» (МСС). Он руководил оператором и концессионером ЗСД с самого начала строительства.
Как рассказали «Фонтанке» 7 октября в пресс-службе предприятия, новым руководителем станет Елена Лукьянова, сейчас она первый замдиректора и финансовый директор.
Алексей Бнатов возглавил МСС еще в 2012 году, при нем город и компания подписали соглашение о государственно-частном партнерстве по развитию ЗСД. Согласно ему компания финансировала и строила центральный участок — самый капиталоемкий и сложный с технической точки зрения.
С 2013 года «Магистраль Северной столицы» принимала в эксплуатацию готовые участки — южный и северный, центральный открылся в конце 2016-го. При этом проект развивается и сейчас: в 2021 году была открыта Шуваловская развязка, сейчас строятся Витебская и Шкиперская. При этом Витебская одновременно является первым этапом новой платной магистрали — ШМСД. Кроме того, в планах строительство полноценной развязки в северной части Васильевского острова, чтобы обеспечить транспортную доступность нового намыва.
ЗСД стал одной их самых востребованных трасс в стране, за 2021 год на нем было зафиксировано более 100 млн поездок. Кроме того, магистраль — это место притяжения для бегунов и велосипедистов в ходе ежегодного «ЗСД-Фонтанка Феста». Сам Алексей Бнатов получил много наград и неоднократно входил в рейтинг влиятельности «Фонтанки».