Приходить в военкомат необязательно. Юрист объясняет, когда можно использовать доверенность

Фото: Александр Миридонов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Правительственный проект «Объясняем.рф» опубликовал пост о том, что документы об отсрочке лучше не направлять в военкомат по почте. Во время мобилизации необходимые бумаги «рекомендуется представить лично». Кем именно выдана такая рекомендация, не уточняется. Между тем передать документы в комиссариат можно не только лично или с помощью почты. Существует еще один вариант — нотариальная доверенность. О том, когда можно к нему прибегнуть, «Фонтанке» рассказал адвокат Александр Передрук.



В каких случаях можно обратиться в военкомат через доверенное лицо?



Через представителя можно передать документы, которые подтверждают ваше право на отсрочку по медицинским или некоторым другим основаниям. «Это возможно во всех случаях, которые не предусматривают необходимости явиться лично. Например, если человек хочет, чтобы в его личном деле оказались документы, которые свидетельствуют о наличии у него заболеваний», — объясняет адвокат. Для окончательного оформления отсрочки этого недостаточно. Участвовать в заседании комиссии, которая предоставляет ее, придется лично.



Может ли представитель получить за меня разрешение на выезд из страны?



«Фонтанка» рассказывала, что часть россиян при пересечении границы получают отказ на выезд до получения ими разрешения от военкомата. По словам адвоката, этот документ тоже может получить доверенное лицо, законом не запрещено.



Как уточняет Передрук, с собой нужно будет взять паспорт, доверенность и заявление с просьбой предоставить информацию о наличии или отсутствии запрета на выезд из страны. «Закон определяет, что запрет на выезд действует только в случае призыва человека на военную службу. Какие правовые основания есть на запрет в ином случае, неясно», — добавляет адвокат.



Так, может, и для уточнения данных можно отправлять в военкомат другого человека?



Нет, нельзя. Если вы уже получили под роспись повестку, где написано «приказываю явиться к такому-то времени по такому-то адресу для уточнения документов воинского учета», то и идти лично вам.

Как должна выглядеть доверенность?

Форма доверенности для представления интересов гражданина в органах власти стандартная: там должны быть указаны полномочия доверенного лица. Перед походом к нотариусу её можно скачать в Интернете. Например, на сайте «Солдатских матерей Санкт-Петербурга».



Стоит ли заранее присылать документы в военкомат, если повестка не приходила?

«На мой взгляд, это определяет каждый для себя самостоятельно. В любом случае, пока человека не вызвали, эти документы не будут изучаться. Если речь идет об оформлении отсрочки для IT-специалистов, её нужно оформлять заранее через «Госуслуги» и отправлять документы в военный комиссариат», — отмечает Передрук.

В случае с отсрочкой по медицинским показаниям врачи рекомендуют собирать документы заранее. Отправлять их заблаговременно необязательно, но нужно учитывать, что подтвердить наличие заболевания «на месте» будет крайне затруднительно. Медкомиссий в мобилизационных пунктах и военкоматах нет.



Можно просто отправить бумаги письмом?

Да, документы можно отправить заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. Разница — в скорости доставки.

Если все-таки прийти с документами в военкомат лично, меня могут мобилизовать?

В военкомате вам действительно могут вручить повестку. По словам адвоката, в этом случае вопрос заключается в законности этого действия: «Если есть документы, подтверждающие право на отсрочку, — это будет незаконно».

