    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 7

    1 м/с, зап

    757мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd58.79eur56.17
    Муниципалы разносят повесткиПремия ФонтанкиВернуть учителяСправочник мобилизацииИдеальный шторм демографиииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Стало известно, когда пройдёт ПМЭФ-2023

    6915
    4 комментария

    Петербургский международный экономический форум в 2023 году пройдёт в июне. Даты его проведения определились к 5 октября. Форум состоится 14–17 июня.

    Петербургский международный экономический форум 2022 года прошел 15–18 июня, Петербург подписал в ходе него соглашений на полтриллиона рублей. Центральным событием, как обычно, стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Участие в ПМЭФ приняли 14 тысяч человек из 130 стран.

    Ранее стало известно, в какие даты в Петербурге пройдет Международный культурный форум.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК3
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close