Стало известно, когда пройдёт ПМЭФ-2023

Петербургский международный экономический форум в 2023 году пройдёт в июне. Даты его проведения определились к 5 октября. Форум состоится 14–17 июня.
Петербургский международный экономический форум 2022 года прошел 15–18 июня, Петербург подписал в ходе него соглашений на полтриллиона рублей. Центральным событием, как обычно, стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Участие в ПМЭФ приняли 14 тысяч человек из 130 стран.
Ранее стало известно, в какие даты в Петербурге пройдет Международный культурный форум.