На Петербургский экономический форум 2022 года приехали 14 тысяч человек

В ходе ПМЭФ-2022 было заключено соглашений на 5,6 трлн рублей. В нем приняли участие 14 тысяч человек.

О результатах форума рассказал 18 июня советник президента и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. По его словам, участие принимали гости из 130 стран с учетом России, а 79 — прислали официальных представителей.



Ранее Александр Беглов сообщил, что Петербург заключил соглашений на международном экономическом форуме почти на полтриллиона рублей.



ПМЭФ-2022 завершается 18 июня. О том, как прошел первый день деловой программы и как проходило центральное мероприятие форума — пленарное заседание с участием президента, — читайте в материалах «Фонтанки».

