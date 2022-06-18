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    ПМЭФ2022

    На Петербургский экономический форум 2022 года приехали 14 тысяч человек

    2017
    8 комментариев

    В ходе ПМЭФ-2022 было заключено соглашений на 5,6 трлн рублей. В нем приняли участие 14 тысяч человек.

    О результатах форума рассказал 18 июня советник президента и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. По его словам, участие принимали гости из 130 стран с учетом России, а 79 — прислали официальных представителей.

    Ранее Александр Беглов сообщил, что Петербург заключил соглашений на международном экономическом форуме почти на полтриллиона рублей.

    ПМЭФ-2022 завершается 18 июня. О том, как прошел первый день деловой программы и как проходило центральное мероприятие форума — пленарное заседание с участием президента, — читайте в материалах «Фонтанки».

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    Комментарии (8)

    Дежурный по объединению
    14 тыщ, да каждый по ляму, правда рублей, - этож баснословные деньжищи! Дай бог каждому!
    tochilshik
    и договорились производить Волгу и Победу.
    252674901
    Если посмотреть , как выполнены предыдущие соглашения, то впору плакать.Главное в путиномике прокукарекать!
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