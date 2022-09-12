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    Названы даты проведения Культурного форума в 2022 году: теперь точно ноябрь

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    Министр культуры Ольга Любимова 12 сентября в телеграм-канале опубликовала сроки проведения Международного культурного форума. Он пройдет в Петербурге с 10 по 12 ноября 2022 года, его основными площадками станут по традиции Главный штаб Эрмитажа и Мраморный дворец Русского музея.

    Анонсирован также новый формат проведения мероприятия.

    «В этом году главной задачей мероприятия станет укрепление его статуса как площадки для принятия стратегических решений в области культурной политики страны», — говорится в сообщении.

    В программе запланированы четыре тематических блока — «Искусство», «Музеи и культурное наследие», «Креативные индустрии и современное искусство», «Кино».

    Провести форум с 10 по 12 ноября планировалось еще в начале года, однако летом в ходе ПМЭФ звучали другие возможные даты, например в октябре.

    Ранее сообщалось, что на проведение форума средства выделяют совместно город и минкульт. Доля города составит 100 миллионов рублей.

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