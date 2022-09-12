Названы даты проведения Культурного форума в 2022 году: теперь точно ноябрь

Министр культуры Ольга Любимова 12 сентября в телеграм-канале опубликовала сроки проведения Международного культурного форума. Он пройдет в Петербурге с 10 по 12 ноября 2022 года, его основными площадками станут по традиции Главный штаб Эрмитажа и Мраморный дворец Русского музея.



Анонсирован также новый формат проведения мероприятия.



«В этом году главной задачей мероприятия станет укрепление его статуса как площадки для принятия стратегических решений в области культурной политики страны», — говорится в сообщении.

