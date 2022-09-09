Город выделит 100 миллионов рублей на Международный культурный форум. Его не проводили в Петербурге два года

Петербург предоставит субсидии на проведение IX Санкт-Петербургского международного культурного форума. Об этом 9 сентября рассказали в пресс-службе Смольного.
«Финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией Санкт-Петербургского международного культурного форума, производится на паритетной основе Министерством культуры Российской Федерации и правительством Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
Объем выделенных городом средств, согласно постановлению, подписанному губернатором Александром Бегловым, — 100 миллионов рублей. Их получит автономная некоммерческая организация «Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума» на подготовку и проведение мероприятия.
Напомним, что Санкт-Петербургский международный культурный форум — ежегодное городское событие, площадка для встреч, открытого диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры — работниками театра, музыкантами, режиссерами, представителями академического сообщества. Его совместно организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга.
В 2020 и 2021 годах форум был отменен из-за пандемии COVID-19. В нынешнем году он пройдет 20–22 октября. Как заявляют организаторы, «форум способствует расширению российского культурного присутствия в мире, создает благоприятные условия для продвижения за рубежом духовных ценностей России и ее богатого наследия». В этому году форум планируется посвятить теме культурных кодов новой реальности.