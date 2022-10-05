Не просто налетчики, а серийные. После громкого задержания у БЦ на Смоленской задержанным нашли еще несколько эпизодов

В истории четверки, подозреваемой в прошлогоднем разбое в бизнес-центре на Смоленской улице, всплыло еще несколько эпизодов. Судя по всему, на дело они ходили регулярно.



Речь идет о Дмитрии Авдушеве, Алексее Лукьянце, Сергее Архипове и Юрии Новожилове. Теперь их подозревают в серии разбойных нападений на петербуржцев, стало известно «Фонтанке» 5 октября. По версии следствия, в апреле 2019-го они якобы напали на женщину на Долгоозерной, а в декабре — отняли 1,8 миллиона рублей у мужчины на Ростовской улице в Шушарах. Кроме того, предположительно, в марте 2020-го они же прихватили имущество горожанина в квартире на Московском проспекте, а в октябре похитили 6 миллионов рублей у мужчины на улице Корнеева.

