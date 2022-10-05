Не просто налетчики, а серийные. После громкого задержания у БЦ на Смоленской задержанным нашли еще несколько эпизодов

В истории четверки, подозреваемой в прошлогоднем разбое в бизнес-центре на Смоленской улице, всплыло еще несколько эпизодов. Судя по всему, на дело они ходили регулярно.
Речь идет о Дмитрии Авдушеве, Алексее Лукьянце, Сергее Архипове и Юрии Новожилове. Теперь их подозревают в серии разбойных нападений на петербуржцев, стало известно «Фонтанке» 5 октября. По версии следствия, в апреле 2019-го они якобы напали на женщину на Долгоозерной, а в декабре — отняли 1,8 миллиона рублей у мужчины на Ростовской улице в Шушарах. Кроме того, предположительно, в марте 2020-го они же прихватили имущество горожанина в квартире на Московском проспекте, а в октябре похитили 6 миллионов рублей у мужчины на улице Корнеева.
Фигуранты всё еще находятся в СИЗО. Кроме того, против Авдушева и Лукьянца возбудили дела о незаконном ношении оружия или боеприпасов — по результатам баллистических и взрывотехнических экспертиз.
«Фонтанка» писала о том, что вечером 12 октября Лукьянец, Авдушев, Архипов и Новожилов, действуя в составе группы, напали в холле БЦ на свою жертву. Двое избили и отобрали сумку с рублями и иностранной валютой. В сумме вышло почти 10 млн 700 тыс. рублей. С добычей мужчины выбежали на улицу и сели в Daewoo Matiz с поддельными номерами. За рулём их ждал Лукьянец. Недалеко в Toyota Camry сидел Авдушев с рацией, наблюдал и координировал. 13 октября Лукьянца и Авдушева задержали с СОБРом. С оперативниками они говорить отказались.
Следствие настаивало на аресте Лукьянца, так как он является бывшим сотрудником ФСБ, знаком с методами оперативного розыска и следственных действий. Поэтому он и оставил в «Матизе» зажигательное устройство, которое должно было сработать и уничтожить автомобиль с отпечатками и другими генетическими следами. Но устройство не было приведено в действие из-за внезапного задержания. Авдушев же пытался скрыться, оказывал сопротивление и нанес полицейскому травмы.