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Теперь все. Петербургский суд отправил в СИЗО оставшихся подозреваемых в разбое на Смоленской

В Петербурге арестовали еще двоих подозреваемых в разбое на Смоленской

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Московский районный суд Петербурга отправил в СИЗО до 11 декабря Сергея Архипова и Юрия Новожилова, подозреваемых в разбое в бизнес-центре на Смоленской, 33. Об этом 14 октября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Оба возражали против заключения под стражу, считали ходатайство необоснованным и просили домашний арест. При этом Новожилов не оспаривал свою причастность и выразил желание активно сотрудничать со следствием.

Ранее суд отправил в СИЗО еще двух фигурантов — Алексея Лукьянца и Дмитрия Авдушева.

«Фонтанка» писала о том, что вечером 12 октября Лукьянец, Авдушев, Архипов и Новожилов, действуя в составе группы, напали в холле БЦ на свою жертву. Последние два товарища избили и отобрали сумку с рублями и иностранной валютой. В сумме вышло почти 10 млн 700 тыс. рублей. С добычей мужчины выбежали на улицу и сели в Daewoo Matiz с поддельными номерами. За рулём их ждал Лукьянец. Недалеко в Toyota Camry сидел Авдушев с рацией, наблюдал и координировал. 13 октября Лукьянца и Авдушева задержали с СОБРом. С оперативниками они говорить отказались.

Следствие настаивало на аресте Лукьянца, так как он является бывшим сотрудником ФСБ, знаком с методами оперативного розыска и следственных действий. Поэтому он и оставил в «Матизе» зажигательное устройство, которое должно было сработать и уничтожить автомобиль с отпечатками и другими генетическими следами. Но устройство не было приведено в действие из-за внезапного задержания. Авдушев же пытался скрыться, оказывал сопротивление и нанес полицейскому травмы.

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Комментарии (2)

VKuser4069393
Банда Джеймса Бонда под замком. Бандиты конечно, но романтики. С такими приятно беседовать.
AlBerkut
Ну вот, и 'говорящая голова' нашлась и всё признала.
А ещё вчера так бодро рапортовали о полном отрицалове, непризнанке и и ссылках на 51 статью Конституции...
Вот просто интересно, наступит ли Вышенков на горло своей песне-поэме о бесстрашных гангстерах🤔😉😂😂
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