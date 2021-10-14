Теперь все. Петербургский суд отправил в СИЗО оставшихся подозреваемых в разбое на Смоленской

Московский районный суд Петербурга отправил в СИЗО до 11 декабря Сергея Архипова и Юрия Новожилова, подозреваемых в разбое в бизнес-центре на Смоленской, 33. Об этом 14 октября сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Оба возражали против заключения под стражу, считали ходатайство необоснованным и просили домашний арест. При этом Новожилов не оспаривал свою причастность и выразил желание активно сотрудничать со следствием.



Ранее суд отправил в СИЗО еще двух фигурантов — Алексея Лукьянца и Дмитрия Авдушева.