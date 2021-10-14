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Половина профессиональных налетчиков из Петербурга уехала в СИЗО. Им припомнили службу в ФСБ и сопротивление

Суд в Петербурге арестовал половину подозреваемых в разбое на Смоленской

Московский районный суд до середины декабря арестовал Алексея Лукьянца и Дмитрия Авдушева, подозреваемых в разбое в бизнес-центре на Смоленской, 33. Об этом 14 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

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Оба вместе с защитниками против ходатайства следствия возражали, указывая на то, что их причастность не доказана, и просили домашний арест. Наличие регистрации в Петербурге, тяжелобольные родители и другие аргументы в пользу более мягкой меры суд не впечатлили.

«Фонтанка» писала о том, что вечером 12 октября Лукьянец, Авдушев, Архипов и Новожилов, действуя в составе группы, напали в холле БЦ на свою жертву. Последние два товарища избили и отобрали сумку с рублями и иностранной валютой. В сумме вышло почти 10 млн 700 тыс. рублей. С добычей мужчины выбежали на улицу и сели в Daewoo Matiz с поддельными номерами. За рулём их ждал Лукьянец. Недалеко в Toyota Camry сидел Авдушев с рацией, наблюдал и координировал. 13 октября Лукьянца и Авдушева задержали с СОБРом. С оперативниками они говорить отказались.

К слову, следствие настаивало на аресте, так как Лукьянец является бывшим сотрудником ФСБ, знаком с методами оперативного розыска и следственных действий. Поэтому он и оставил в «Матизе» зажигательное устройство, которое должно было сработать и уничтожить автомобиль с отпечатками и другими генетическими следами. Но устройство не было приведено в действие из-за внезапного задержания. Авдушев же пытался скрыться, оказывал сопротивление и нанес полицейскому травмы.

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Комментарии (9)

Dimitry Antonov
Вот и уровень нынешних чекистов - их вчерашние коллеги промышляют банальными разбоями, но большее мозгов не хватает. Даже можно не задаваться риторическим вопросом: "Как же они в ФСБ служили?"
smith1
силовики источники бандитов ?
AKM
Ничего, отделается небольшим сроком, или условным. Это же свои, родненькие, социально близкие. Погуглите, как сказочный помиловал пьяного фсбшника, который на улице зарезал человека - со снятием судимости!
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