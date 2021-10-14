Половина профессиональных налетчиков из Петербурга уехала в СИЗО. Им припомнили службу в ФСБ и сопротивление

Оба вместе с защитниками против ходатайства следствия возражали, указывая на то, что их причастность не доказана, и просили домашний арест. Наличие регистрации в Петербурге, тяжелобольные родители и другие аргументы в пользу более мягкой меры суд не впечатлили.
«Фонтанка» писала о том, что вечером 12 октября Лукьянец, Авдушев, Архипов и Новожилов, действуя в составе группы, напали в холле БЦ на свою жертву. Последние два товарища избили и отобрали сумку с рублями и иностранной валютой. В сумме вышло почти
К слову, следствие настаивало на аресте, так как Лукьянец является бывшим сотрудником ФСБ, знаком с методами оперативного розыска и следственных действий. Поэтому он и оставил в «Матизе» зажигательное устройство, которое должно было сработать и уничтожить автомобиль с отпечатками и другими генетическими следами. Но устройство не было приведено в действие из-за внезапного задержания. Авдушев же пытался скрыться, оказывал сопротивление и нанес полицейскому травмы.