Половина профессиональных налетчиков из Петербурга уехала в СИЗО. Им припомнили службу в ФСБ и сопротивление

Оба вместе с защитниками против ходатайства следствия возражали, указывая на то, что их причастность не доказана, и просили домашний арест. Наличие регистрации в Петербурге, тяжелобольные родители и другие аргументы в пользу более мягкой меры суд не впечатлили.



«Фонтанка» писала о том, что вечером 12 октября Лукьянец, Авдушев, Архипов и Новожилов, действуя в составе группы, напали в холле БЦ на свою жертву. Последние два товарища избили и отобрали сумку с рублями и иностранной валютой. В сумме вышло почти 10 млн 700 тыс. рублей . С добычей мужчины выбежали на улицу и сели в Daewoo Matiz с поддельными номерами. За рулём их ждал Лукьянец. Недалеко в Toyota Camry сидел Авдушев с рацией, наблюдал и координировал. 13 октября Лукьянца и Авдушева задержали с СОБРом. С оперативниками они говорить отказались.

