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    Следствие просит заключить под стражу экс-редактора Первого канала Овсянникову. Но где она — неизвестно

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    Следствие просит изменить меру пресечения экс-редактору Первого канала Марине Овсянниковой на заключение под стражу из-за нарушения домашнего ареста. Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы, сообщает 4 октября РИА Новости.

    Адвокат журналистки Дмитрий Захватов добавил, что заседание пройдет в Басманном суде завтра в 10 часов утра.

    Как пишет MSK1.RU со ссылкой на Захватова, следствию не удалось установить местонахождение Овсянниковой, поэтому решение примут заочно.

    Накануне стало известно, что МВД объявило Овсянникову в федеральный розыск. В августе Басманный суд Москвы отправил ее под домашний арест по делу о фейках про российскую армию. Мера пресечения должна была продлиться до 9 октября, но 1-го числа бывший муж журналистки Игорь Овсянников рассказал RT, что она вместе с 11-летней дочерью «скрылась в неизвестном направлении».

    8 августа Овсянникову оштрафовали на 40 тысяч рублей по административному делу о дискредитации армии из-за поста в соцсети. В конце июля ее оштрафовали на 50 тысяч за высказывание о спецоперации у Басманного суда в день ареста мундепа Ильи Яшина* (признан физлицом-иноагентом).

    Марина Овсянникова стала известной после того, как 14 марта ворвалась в эфир Первого канала с пацифистским плакатом. После этого уволилась и стала корреспондентом немецкого издания Die Welt. В конце июля она вновь приехала в Россию, объяснив возвращение окончанием контракта.

    *Внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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