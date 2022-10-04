Следствие просит заключить под стражу экс-редактора Первого канала Овсянникову. Но где она — неизвестно

Следствие просит изменить меру пресечения экс-редактору Первого канала Марине Овсянниковой на заключение под стражу из-за нарушения домашнего ареста. Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы, сообщает 4 октября РИА Новости.
Адвокат журналистки Дмитрий Захватов добавил, что заседание пройдет в Басманном суде завтра в 10 часов утра.
Как пишет MSK1.RU со ссылкой на Захватова, следствию не удалось установить местонахождение Овсянниковой, поэтому решение примут заочно.
Накануне стало известно, что МВД объявило Овсянникову в федеральный розыск. В августе Басманный суд Москвы отправил ее под домашний арест по делу о фейках про российскую армию. Мера пресечения должна была продлиться до 9 октября, но 1-го числа бывший муж журналистки Игорь Овсянников рассказал RT, что она вместе с 11-летней дочерью «скрылась в неизвестном направлении».