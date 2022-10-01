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    Итальянская Eni заявила о «нулевых» поставках российского газа

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    Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила о «нулевых» поставках газа из России. Заявление появилось на официальном сайте компании 1 октября.

    Как говорится в заявлении, «Газпром» сообщил о том, что не может подтвердить запрошенные на этот день объемы газа. Поставлять его через Австрию оказалось невозможным.

    Компания обещает предоставить информацию в том случае, если поставки будут возобновлены.

    В июле «Газпром» сообщил итальянскому энергетическому концерну Eni о сокращении поставок до 27 млн кубометров, тогда как средний суточный объем составляет примерно 34 млн кубометров.

    В конце марта Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты поставок российского газа в «недружественные страны» в рубли в российских банках. Оплата таких поставок началась в апреле.

    Итальянская Eni сообщила об открытии счетов в Газпромбанке в мае, однако концерн заявил, что менять текущие контракты не намерен.

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