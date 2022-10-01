Итальянская Eni заявила о «нулевых» поставках российского газа

Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила о «нулевых» поставках газа из России. Заявление появилось на официальном сайте компании 1 октября.



Как говорится в заявлении, «Газпром» сообщил о том, что не может подтвердить запрошенные на этот день объемы газа. Поставлять его через Австрию оказалось невозможным.

Компания обещает предоставить информацию в том случае, если поставки будут возобновлены.

В июле «Газпром» сообщил итальянскому энергетическому концерну Eni о сокращении поставок до 27 млн кубометров, тогда как средний суточный объем составляет примерно 34 млн кубометров.

