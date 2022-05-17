Итальянская Eni начала открытие счетов в Газпромбанке

Итальянская энергетическая компания Eni заявила, что начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке для оплаты российского газа.
«Ввиду истечения сроков оплаты в ближайшие дни Eni начала процедуру открытия в Газпромбанке двух счетов, один в евро, другой в рублях», — цитирует заявление компании ТАСС.
Однако там отметили, что менять действующие контракты Eni не будет. В компании утверждают, что фактически платежи будут по-прежнему производиться в евро, а конвертация валюты в рубли будет осуществляться «российским агентом в течение 48 часов кредита и без участия ЦБ РФ». В Eni считают, что такая процедура не противоречит санкциям ЕС.