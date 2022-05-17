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    Итальянская Eni начала открытие счетов в Газпромбанке

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    6 комментариев

    Итальянская энергетическая компания Eni заявила, что начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке для оплаты российского газа.

    «Ввиду истечения сроков оплаты в ближайшие дни Eni начала процедуру открытия в Газпромбанке двух счетов, один в евро, другой в рублях», — цитирует заявление компании ТАСС.

    Однако там отметили, что менять действующие контракты Eni не будет. В компании утверждают, что фактически платежи будут по-прежнему производиться в евро, а конвертация валюты в рубли будет осуществляться «российским агентом в течение 48 часов кредита и без участия ЦБ РФ». В Eni считают, что такая процедура не противоречит санкциям ЕС.

    31 марта президент РФ Владимир Путин заявил о подписании указа, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Оплата поставок с этих счетов началась с 1 апреля. Россия пригрозила, что оценит непоступление средств как неисполнение обязательств со стороны покупателя.

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    Комментарии (6)

    Марти МакФлай
    Финны, кстати, читают по-итальянски?
    Piter Russo
    От бумажных обещаний ЕК газ и нефть не появляется, промышленность не работает и у населения электричества, тепла, горячей воды не будет.
    07A
    Очереди за нашим рублем. И, кстати, как там евро за 200? Азов,Азов!
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