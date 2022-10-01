Из квартиры в Ленобласти вызволяли мужчину, которого якобы похитили коллекторы

Полицейские вместе со спасателями вызволяли 35-летнего горожанина из квартиры в Ленобласти. По словам мужчины, его похитили коллекторы, которые позарились на его имущество. Об этом 1 октября стало известно «Фонтанке».



Силовики прибыли к нему на помощь накануне днём, спустя полчаса после его звонка. Он рассказал, что примерно неделю назад четверо неизвестных избили его, посадили в машину и отвезли в дом 30 на улице Строителей в Киришах.

