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    Из квартиры в Ленобласти вызволяли мужчину, которого якобы похитили коллекторы

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    Полицейские вместе со спасателями вызволяли 35-летнего горожанина из квартиры в Ленобласти. По словам мужчины, его похитили коллекторы, которые позарились на его имущество. Об этом 1 октября стало известно «Фонтанке».

    Силовики прибыли к нему на помощь накануне днём, спустя полчаса после его звонка. Он рассказал, что примерно неделю назад четверо неизвестных избили его, посадили в машину и отвезли в дом 30 на улице Строителей в Киришах.

    Незнакомцы якобы удерживали его против воли и требовали переоформить принадлежащую ему квартиру в Невском районе Петербурга.

    Возбуждено уголовное дело по второй части 126 статьи УК РФ («Похищение человека»).

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