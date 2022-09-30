Петербургский суд обязал Милонова опровергнуть нелестные слова об экс-лидере КПРФ в Иркутске

О подробностях дела 30 сентября сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов. Левченко хотел, чтобы Милонов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте», а также на своем сайте опровержение слов, сказанных в феврале прошлого года в эфире НТВ. Они касались того, что Левченко якобы воровал лес в Иркутской области и продавал Китаю. Кроме того, упоминался в эфире и депутат Валерий Рашкин, осужденный за незаконное убийство лося.

Милонов в суд не пришел — доверил это представителю, который возражал против иска. Рашкин на заседание также не явился. Лингвистическая экспертиза показала, что в словах Милонова имелись «негативные сведения о Левченко, его деятельности, деловых и моральных качествах», нарушениях закона и норм морали. Суд счел, что это не соответствует действительности и порочит честь, достоинство и деловую репутацию Левченко.

Суд обязал Милонова публично опровергнуть сказанное, а также взыскал с него 300 рублей — расходы по оплате госпошлины.