Депутат иркутского ЗакСа, сын экс-губернатора получил 9 лет колонии

Депутат Законодательного собрания Иркутской области, лидер фракции КПРФ Андрей Левченко приговорён к 9 годам лишения свободы по уголовному делу о мошенничестве и ограничении конкуренции. Кроме того, он является сыном бывшего губернатора области Сергея Левченко.
Как сообщает 29 июля областная прокуратура, суд установил, что Андрей Левченко создал «бизнес-группу», в которую вошли директор подконтрольной ему коммерческой организации Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. Их подельниками стали Дмитрий Коженов и Сергей Чернышов. Мошенничеством они заработали около 1 миллиарда рублей.
«Преследуя цель раздела товарного рынка, Рябикин заключил на территории
Суд назначил Андрею Левченко наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 1,6 млн рублей. Также он на 2 года 11 месяцев лишён права занимать организационные и административно-хозяйственные должности на госслужбе. Разные сроки и штрафы получили и остальные четверо мужчин.