    Пробки

    3/10

    usd60.2eur61.22
    Куда пойти на выходныеШтаб по реновацииЮноши с говорящими фамилиямиОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Депутат иркутского ЗакСа, сын экс-губернатора получил 9 лет колонии

    2886
    2 комментария

    Депутат Законодательного собрания Иркутской области, лидер фракции КПРФ Андрей Левченко приговорён к 9 годам лишения свободы по уголовному делу о мошенничестве и ограничении конкуренции. Кроме того, он является сыном бывшего губернатора области Сергея Левченко.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает 29 июля областная прокуратура, суд установил, что Андрей Левченко создал «бизнес-группу», в которую вошли директор подконтрольной ему коммерческой организации Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. Их подельниками стали Дмитрий Коженов и Сергей Чернышов. Мошенничеством они заработали около 1 миллиарда рублей.

    «Преследуя цель раздела товарного рынка, Рябикин заключил на территории г. Москвы с предприятиями, производящими лифты, в лице Чернышова и Коженова ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации. Благодаря этому коммерческая организация заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтового оборудования, в рамках которых коммерческой организации перечислено более 559,6 млн рублей, производственным предприятиям — более 435,2 млн рублей», — говорится в сообщении.

    Суд назначил Андрею Левченко наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 1,6 млн рублей. Также он на 2 года 11 месяцев лишён права занимать организационные и административно-хозяйственные должности на госслужбе. Разные сроки и штрафы получили и остальные четверо мужчин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close
    close