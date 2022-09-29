Российские космонавты вернулись с МКС. Они приземлились в Казахстане

Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков вернулись с Международной космической станции. Экипаж пилотируемого корабля «
«Союз МС-21» отстыковался от МКС в 10:30 мск, и через несколько часов начал сход с орбиты. Он разделился на отсеки, после чего спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли, пишет РИА Новости.
Корабль «Союз МС-21» находился на МКС с 18 марта. Экипаж за это время успел совершить пять выходов в открытый космос и более 50 научных экспериментов, в том числе по космической биологии и физиологии.