Как долго продлится частичная мобилизация? Главные новости СВО за 26 сентября

Мобилизованных наделили новыми правами и пообещали нотариальную помощь Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях сегодняшнего дня — 26 сентября.

Стрельба в военкомате Усть-Илимска

В Усть-Илимске произошла стрельба в военкомате. 25-летний местный житель выстрелил в военкома, когда тот общался с призывниками. Стрелка задержал экипаж Усть-Илимского отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Они получили сообщение о том, что в центральном городском военкомате слышна стрельба, и прибыли на место, где обнаружили мужчину с оружием. При виде сотрудников Росгвардии он попытался скрыться.



Военкома госпитализировали, он находится в больнице в критическом состоянии. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (от 12 до 20 лет) и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» (максимальные санкции предусматривают лишение свободы на срок до 4 лет).

Восстановить картину происшествия вы можете в онлайн-трансляции на «ИрСити».



Какие права закрепляются на мобилизованными работниками

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова рассказала о трудовых гарантиях для мобилизованных работников:

работники получают статус военнослужащих, и им предоставят все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту;

период прохождения военной службы включается в страховой стаж для назначения пенсии;

правительство совместно с депутатами подготовило поправки в законодательство, направленные на обеспечение защиты трудовых прав всех категорий граждан, участвующих в спецоперации, — призванных по мобилизации и заключивших контракты на добровольное участие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России;

поправки дадут возможность установить особые трудовые гарантии для членов семей мобилизованных граждан — речь идет о родителях детей до 14 лет. Если один родитель мобилизован, то в отношении второго предлагается ввести запрет на привлечение без его согласия к сверхурочным, командировкам;

прорабатываются поправки о списках работ, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия. Мобилизованные получат льготы на услуги нотариуса



Федеральная нотариальная палата освободила людей, призванных на военную службу в связи с объявлением частичной мобилизации, от платы за некоторые социально значимые нотариальные действия.

Бесплатно можно оформить доверенности на распоряжение имуществом, совершение сделок, выдачу согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других действий, которые могут сейчас понадобиться мобилизованным людям.

— Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, смогут получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата, — рассказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.



Для предоставления услуг в выходные в палате предложили организовать в регионах дежурные нотариальные конторы.

Как долго в России будет идти частичная мобилизация?

Специалисты горячей линии по вопросам частичной мобилизации в России рассказали, как долго в России будет проходить набор запасников для службы в армии.

— Дата окончания частичной мобилизация граждан открытая, — сообщили в службе. — Она будет продолжаться, пока не закончится специальная военная операция на территории Украины.

Почти 17 тысяч россиян пересекли границу с Финляндией за выходные



24 и 25 сентября границу с Финляндией пересекли почти 17 тысяч россиян. Поток людей снизился рано утром в понедельник, но остается более загруженным, чем в предыдущие недели, сообщил Reuters капитан Танели Репо из пограничной службы Финляндии.



Число заявлений о предоставлении убежища, поданных на юго-восточных пунктах пересечения финской границы, также увеличилось за последние несколько дней. С 19 по 25 сентября за предоставлением убежища обратились 24 человека, а за временной защитой — 166 человек. При этом неделей ранее заявлений было всего 3. Представитель пограничной службы не смог сказать, сколько среди заявителей тех, кто не хочет идти на фронт и поэтому просит убежища в Финляндии.



— Каждый заявитель индивидуален, и причины обращения за убежищем не могут быть названы в силу национального законодательства. Здесь есть граждане нескольких стран и, конечно же, россияне, — заявил подполковник Юкки Луккари.

Границу с Грузией разрешили переходить «в пешем порядке» В СМИ появились сообщения, что границу с Грузией в Верхнем Ларсе россиянам разрешили переходить пешком. Пограничники Северной Осетии пояснили, что это значит.

— В пешем порядке — это значит на самокатах, велосипедах и т. д . У нас ведь международный автомобильный пункт пропуска, по факту у них должно быть транспортное средство. Люди должны соблюдать разновидность пункта пропуска. То есть по факту они выезжают на велосипедах, мопедах, скутерах, самокатах и т. д ., — цитирует РБК сообщение пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Республике Северная Осетия — Алания.

Если у человека нет велосипеда или другого транспортного средства, он проезжает пункт пропуска на машине.

