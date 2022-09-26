Очереди к нотариусам и в ЗАГС: всё о частичной мобилизации в России

Сенатор Андрей Клишас, председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, прокомментировал предложение своего коллеги, сенатора от Крыма Сергея Цекова запретить выезд за границу гражданам призывного возраста.



— Хотелось бы предложить всем коллегам (вместо нагнетания ситуации) уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации о которых сообщают СМИ, — написал Клишас у себя в Telegram-канале.



Ранее Сергей Цеков заявил, что считает необходимым запретить выезд за границу всем, кто в призывном возрасте.

