    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    0 м/с, штиль

    757мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd58.1eur56.48
    Ответы от военкоматаНотариальный адГрузинская границаОграничения на выездОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Очереди к нотариусам и в ЗАГС: всё о частичной мобилизации в России

    Хроника последних дней мобилизации и новости СВО

    19370
    1 комментарий

    Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением, в котором объявил о частичной мобилизации. А министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, кого будут мобилизовать в первую очередь, а также о потерях российской и украинской сторон за время спецоперации. В этом онлайне мы собираем всё, что известно к этому часу.

    ПоделитьсяПоделиться

    В эти минуты Владимир Путин проводит встречу с Александром Лукашенко. Вот, что президент Белоруссии сказал про тех, кто уехал из России после объявления частичной мобилизации.

    RIA_Kremlinpool / T.me

    ПоделитьсяПоделиться

    Сенатор Андрей Клишас, председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, прокомментировал предложение своего коллеги, сенатора от Крыма Сергея Цекова запретить выезд за границу гражданам призывного возраста.

    — Хотелось бы предложить всем коллегам (вместо нагнетания ситуации) уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации о которых сообщают СМИ, — написал Клишас у себя в Telegram-канале.

    Ранее Сергей Цеков заявил, что считает необходимым запретить выезд за границу всем, кто в призывном возрасте.

    ПоделитьсяПоделиться

    В Минтруда сообщили, что срочный трудовой договор и испытательный срок будут приостановлены в случае мобилизации сотрудника.

    ПоделитьсяПоделиться

    В проекте «Объясняем.рф» рассказали, чем отличаются военнообязанные, находящиеся в запасе, от резервистов.

    Резервисты — люди, пребывающие в запасе и заключившие контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном людском резерве. Они могут работать на любой работе, регулярно проходят военные сборы и получают ежемесячные выплаты.

    В запас зачисляются те, кто:

    • уволен с военной службы с зачислением в запас ВС;
    • завершил обучение в военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, матросов;
    • завершил обучение в военной образовательной организации высшего образования по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо по программам военной подготовки солдат, матросов запаса и окончил обучение в федеральной государственной образовательной организации высшего образования;
    • прошел срочную службу или альтернативную гражданскую службу;
    • освобожден от призыва или получил отсрочку до 27 лет, а также имеющие военные специальности женщины;
    • не подлежал призыву на военную службу в связи с достижением 27 лет;
    • не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований;
    • уволен с военной службы без постановки на воинский учет и позднее встал на воинский учет в военкомате.
    ПоделитьсяПоделиться

    ПоделитьсяПоделиться

    Сенатор Сергей Цеков заявил РИА Новости, что считает необходимым запретить выезд за границу всем, кто в призывном возрасте.

    ПоделитьсяПоделиться

    Михаил Мишустин заявил, что российское правительство готовит дополнительные меры для поддержки мобилизованных.

    Премьер-министр РФ напомнил, что трудовые договоры работников, которых призовут по частичной мобилизации, приостановят, но не расторгнут.

    — Рабочее место за сотрудником сохранится, и он сможет вернуться к своим привычным обязанностям на том же самом предприятии, что и до службы, — подчеркнул Михаил Мишустин.

    Правительство России / T.me

    ПоделитьсяПоделиться

    Татьяна Голикова рассказала о трудовых гарантиях для мобилизованных работников:

    • работники получают статус военнослужащих, и им предоставят все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту;
    • период прохождения военной службы включается в страховой стаж для назначения пенсии;
    • правительство совместно с депутатами подготовило поправки в законодательство, направленные на обеспечение защиты трудовых прав всех категорий граждан, участвующих в спецоперации, — призванных по мобилизации и заключивших контракты на добровольное участие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России;
    • поправки дадут возможность установить особые трудовые гарантии для членов семей мобилизованных граждан: речь идет о родителях детей до 14 лет. Если один родитель мобилизован, то в отношении второго предлагается ввести запрет на привлечение без его согласия к сверхурочным, командировкам;
    • прорабатываются поправки о списках работ, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия.
    ПоделитьсяПоделиться

    Президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова лишать гражданства жителей страны, которые будут участвовать в боевых действиях на стороне России.

    ПоделитьсяПоделиться

    Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу «Вагнер».

    — Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ «Вагнер», — цитирует Пригожина РИА Новости.

    ПоделитьсяПоделиться

    Росгвардия раскрыла подробности задержания подозреваемого в стрельбе в Усть-Илимском военкомате.


    Сотрудники Росгвардии получили сообщение о стрельбе в центральном городском военкомате, когда были на маршруте патрулирования.

    — Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили мужчину, который при виде сотрудников Росгвардии попытался скрыться. Подозреваемого задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, оружие изъято. Известно, что злоумышленник не является законным владельцем данного оружия, — говорится в сообщении ведомства.

    Другие подробности инцидента рассказывают наши коллеги из IRCITY.RU в онлайн-трансляции.

    ПоделитьсяПоделиться

    Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении молодого человека, выстрелившего в военкома в Усть-Илимске, по двум статьям — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (от 12 до 20 лет) и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» (максимальные санкции предусматривают лишение свободы на срок до 4 лет).

    Военком, раненный при стрельбе в военном комиссариате в Иркутской области, находится в реанимации в тяжелом состоянии.

    Все подробности этого нападения вы можете прочитать в онлайн-трансляции наших коллег из IRCITY.RU.

    ПоделитьсяПоделиться

    Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что незаконно призванные в ходе частичной мобилизации обязательно вернутся домой.

    ПоделитьсяПоделиться

    Ирландия, Польша и страны Балтии выступили с предложениями по новым санкциям против России, включая запрет на экспорт смартфонов, радарного оборудования и лазерных приборов, сообщает интернет-издание EUobserver.

    Также предлагается отрезать от системы SWIFT еще больше банков, включая Газпромбанк, Альфа-Банк, Росбанк и «Тинькофф банк».

    ПоделитьсяПоделиться

    Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 2 октября.

    — До 2 октября 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов, — говорится в сообщении.

    Запрет коснется российских аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

    ПоделитьсяПоделиться

    Более подробно о том, как будут призывать россиян, что можно и нельзя делать во время мобилизации, а также о многом другом мы рассказали в следующих материалах:

    ПоделитьсяПоделиться

    Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем рассказывать вам о происходящем в России на фоне объявления частичной мобилизации, а также о реакции мира и хронике СВО. О событиях прошлых дней можно почитать в предыдущей онлайн-трансляции. Всё, что происходило 25 сентября, мы собрали в короткий дайджест.

    По теме

    УкраинаСпецоперацияЧастичная мобилизация

    Комментарии 1

    своих не бросаем26 Сен 2022 в 08:59
    где новости из Усть Илимского военкомата?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close