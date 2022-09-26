Очереди к нотариусам и в ЗАГС: всё о частичной мобилизации в России

Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением, в котором объявил о частичной мобилизации. А министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, кого будут мобилизовать в первую очередь, а также о потерях российской и украинской сторон за время спецоперации. В этом онлайне мы собираем всё, что известно к этому часу.
В эти минуты Владимир Путин проводит встречу с Александром Лукашенко. Вот, что президент Белоруссии сказал про тех, кто уехал из России после объявления частичной мобилизации.
RIA_Kremlinpool / T.me
Сенатор Андрей Клишас, председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, прокомментировал предложение своего коллеги, сенатора от Крыма Сергея Цекова запретить выезд за границу гражданам призывного возраста.
— Хотелось бы предложить всем коллегам (вместо нагнетания ситуации) уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации о которых сообщают СМИ, — написал Клишас у себя в Telegram-канале.
Ранее Сергей Цеков заявил, что считает необходимым запретить выезд за границу всем, кто в призывном возрасте.
В Минтруда сообщили, что срочный трудовой договор и испытательный срок будут приостановлены в случае мобилизации сотрудника.
В проекте «Объясняем.рф» рассказали, чем отличаются военнообязанные, находящиеся в запасе, от резервистов.
Резервисты — люди, пребывающие в запасе и заключившие контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном людском резерве. Они могут работать на любой работе, регулярно проходят военные сборы и получают ежемесячные выплаты.
В запас зачисляются те, кто:
- уволен с военной службы с зачислением в запас ВС;
- завершил обучение в военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, матросов;
- завершил обучение в военной образовательной организации высшего образования по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо по программам военной подготовки солдат, матросов запаса и окончил обучение в федеральной государственной образовательной организации высшего образования;
- прошел срочную службу или альтернативную гражданскую службу;
- освобожден от призыва или получил отсрочку до 27 лет, а также имеющие военные специальности женщины;
- не подлежал призыву на военную службу в связи с достижением 27 лет;
- не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований;
- уволен с военной службы без постановки на воинский учет и позднее встал на воинский учет в военкомате.
Сенатор Сергей Цеков заявил РИА Новости, что считает необходимым запретить выезд за границу всем, кто в призывном возрасте.
Михаил Мишустин заявил, что российское правительство готовит дополнительные меры для поддержки мобилизованных.
Премьер-министр РФ напомнил, что трудовые договоры работников, которых призовут по частичной мобилизации, приостановят, но не расторгнут.
— Рабочее место за сотрудником сохранится, и он сможет вернуться к своим привычным обязанностям на том же самом предприятии, что и до службы, — подчеркнул Михаил Мишустин.
Правительство России / T.me
Татьяна Голикова рассказала о трудовых гарантиях для мобилизованных работников:
- работники получают статус военнослужащих, и им предоставят все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту;
- период прохождения военной службы включается в страховой стаж для назначения пенсии;
- правительство совместно с депутатами подготовило поправки в законодательство, направленные на обеспечение защиты трудовых прав всех категорий граждан, участвующих в спецоперации, — призванных по мобилизации и заключивших контракты на добровольное участие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России;
- поправки дадут возможность установить особые трудовые гарантии для членов семей мобилизованных граждан: речь идет о родителях детей до
14 лет. Если один родитель мобилизован, то в отношении второго предлагается ввести запрет на привлечение без его согласия к сверхурочным, командировкам;
- прорабатываются поправки о списках работ, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия.
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова лишать гражданства жителей страны, которые будут участвовать в боевых действиях на стороне России.
Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу «Вагнер».
— Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента,
Росгвардия раскрыла подробности задержания подозреваемого в стрельбе в Усть-Илимском военкомате.
Сотрудники Росгвардии получили сообщение о стрельбе в центральном городском военкомате, когда были на маршруте патрулирования.
— Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили мужчину, который при виде сотрудников Росгвардии попытался скрыться. Подозреваемого задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, оружие изъято. Известно, что злоумышленник не является законным владельцем данного оружия, — говорится в сообщении ведомства.
Другие подробности инцидента рассказывают наши коллеги из IRCITY.RU в онлайн-трансляции.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении молодого человека, выстрелившего в военкома в Усть-Илимске, по двум статьям — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (от 12 до 20 лет) и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» (максимальные санкции предусматривают лишение свободы на срок до 4 лет).
Военком, раненный при стрельбе в военном комиссариате в Иркутской области, находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Все подробности этого нападения вы можете прочитать в онлайн-трансляции наших коллег из IRCITY.RU.
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что незаконно призванные в ходе частичной мобилизации обязательно вернутся домой.
Ирландия, Польша и страны Балтии выступили с предложениями по новым санкциям против России, включая запрет на экспорт смартфонов, радарного оборудования и лазерных приборов, сообщает интернет-издание EUobserver.
Также предлагается отрезать от системы SWIFT еще больше банков, включая Газпромбанк, Альфа-Банк, Росбанк и «Тинькофф банк».
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до
— До 2 октября 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов, — говорится в сообщении.
Запрет коснется российских аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
Более подробно о том, как будут призывать россиян, что можно и нельзя делать во время мобилизации, а также о многом другом мы рассказали в следующих материалах:
- разъяснения от Минобороны по частичной мобилизации;
- в каком порядке будут призывать россиян на частичную мобилизацию;
- как будет проходить призыв;
- что будет, если не явиться по повестке;
- можно ли выехать за границу во время мобилизации;
- что делать тем, кто живет в городе не по прописке;
- что делать, если повестка пришла человеку на больничном;
- кому положена отсрочка при мобилизации;
- какие выплаты полагаются мобилизованным;
- будут ли мобилизовать женщин (и что им делать в случае мобилизации);
- кого не призовут по состоянию здоровья;
- могут ли призвать тех, кто не проходил срочную службу;
- что нужно взять с собой призывнику;
- нужно ли всегда носить с собой военный билет;
- как забронировать сотрудника, попавшего под мобилизацию;
- при каких условиях отца не призовут по мобилизации;
- можно ли избежать призыва из-за сексуальной ориентации или пацифистского мировоззрения;
- какие документы и доверенности стоит оформить, если вы мобилизованы;
- нужно ли идти в военкомат, если у тебя ковид;
- какие виды страхования положены для мобилизованных.
Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем рассказывать вам о происходящем в России на фоне объявления частичной мобилизации, а также о реакции мира и хронике СВО. О событиях прошлых дней можно почитать в предыдущей онлайн-трансляции. Всё, что происходило