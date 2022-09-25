В Рыбацком на голову шестилетки с высоты упала бутылка. Задержан архивариус

Бутылка упала на голову ребенку во время прогулки по улице Прибрежной в Невском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 сентября, сам же инцидент произошел накануне.



Шестилетняя девочка гуляла с отцом, когда получила удар стеклом по голове — кто-то сбросил тару сверху. Ребенка госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса с резаной раной лба. А участковый уполномоченный нашел того, кто мог проявить нечаянную меткость. Задержанной оказалась архивариус «Обуховского завода».