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    В Рыбацком на голову шестилетки с высоты упала бутылка. Задержан архивариус

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    Бутылка упала на голову ребенку во время прогулки по улице Прибрежной в Невском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 сентября, сам же инцидент произошел накануне.

    Шестилетняя девочка гуляла с отцом, когда получила удар стеклом по голове — кто-то сбросил тару сверху. Ребенка госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса с резаной раной лба. А участковый уполномоченный нашел того, кто мог проявить нечаянную меткость. Задержанной оказалась архивариус «Обуховского завода».

    Следователь СК уже возбудил дело по статье о хулиганстве. Женщину отпустили под подписку о невыезде.

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