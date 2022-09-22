Приморский проспект, где ночью размотало такси, победил в «соревновании» пробок

ДТП собрали крупные пробки на Приморском проспекте и Приморском шоссе утром 22 сентября. Водители теряли в них по часу с лишним.



Ночью на Приморском, 10, у Ушаковской развязки разбилось такси «Фольксваген», водитель получил тяжёлые травмы. Сначала стояли из-за этой аварии. Позже в «Яндекс.Картах» отметка о ДТП появилась у дома 65. Пробка вытянулась до Приморского шоссе.

