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    Приморский проспект, где ночью размотало такси, победил в «соревновании» пробок

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    ДТП собрали крупные пробки на Приморском проспекте и Приморском шоссе утром 22 сентября. Водители теряли в них по часу с лишним.

    Ночью на Приморском, 10, у Ушаковской развязки разбилось такси «Фольксваген», водитель получил тяжёлые травмы. Сначала стояли из-за этой аварии. Позже в «Яндекс.Картах» отметка о ДТП появилась у дома 65. Пробка вытянулась до Приморского шоссе.

    «С Планерной в 7:30 повернул на Приморский, к Ушаковской подъехал в 8:44», — рассказывает один из подписчиков группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «С ЗСД до Ушаковки 1,5 часа», — жалуется другой. «Из этих уродов простоять в пробке на полтора часа и опоздать на работу на час. Они ездят быстро, а меня премии лишают», — вторит третий.

    Обе магистрали вошли в топ-3 утренних пробок по версии «Яндекса»:

    • 9:02, внутренняя сторона КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной, 7,5 км;
    • 8:59, Приморское шоссе от станции Морская до 1-го Лахтинского моста, 6,3 км;
    • 8:41, Приморское шоссе и Приморский проспект от Яхтенной улицы до Ушаковского моста, 5 км.

    Неподалёку, на Большом Сампсониевсском проспекте, где всегда пробка, движению мешало ДТП на пересечении с Земледельческой улицей. По словам очевидцев из «ДТП и ЧП», столкнулись «КИА Стингер» и «Фольксваген Тигуан». Как и в аварии на Приморском, ограждению досталось от «Фольксвагена».

    На Садовой улице трамваи и машины встали из-за ДТП около пересечения с Инженерной, сообщабт в телеграм-канале «Мегаполис».

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    В целом загруженность дорог Петербурга в утренний час пик составила обычные 6 баллов. Самыми загруженными магистралями стали Приморский проспект в центр (9 баллов), проспект Славы и Народная улица к Московскому (7 баллов), проспект Стачек в центр (7 баллов), необычно плотно было и на Софийской улице в центр (6 баллов, что на 2 балла выше обычного). На Пулковском шоссе транспортного коллапса на этой неделе не наблюдается.

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