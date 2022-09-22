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    Водитель изуродовал «Фольксваген» на Приморском. Обломками повредило машину дорожников

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    4 комментария

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн

    Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью в Приморском районе Санкт-Петербурга. Водителю повезло: удар пришёлся на пассажирскую сторону, и он выжил.

    Дорожный инспектор.

    Как сообщает «Дорожный инспектор», 22 сентября около 3 часов ночи на Приморском проспекте, 15, перед Ушаковской развязкой, 26-летний мужчина на «Фольксвагене» не справился с управлением и допустил наезд на ограждение. Элементами ограждения был повреждён автомобиль дорожной службы, проезжавший мимо в момент ДТП. Дорога усыпана обломками.

    Дорожный инспектор.

    Водитель «Фольксвагена» госпитализирован в тяжёлом состоянии. Про него известно, что водительских прав у него нет — никогда их не получал.

    Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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    Комментарии 4

    VKuser11751722 Сен 2022 в 09:20
    приравняйте уже вождение без прав - к незаконному ношению оружия...ведь машина это по сути оружие, которое может убить...
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