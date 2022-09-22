Водитель изуродовал «Фольксваген» на Приморском. Обломками повредило машину дорожников

Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью в Приморском районе Санкт-Петербурга. Водителю повезло: удар пришёлся на пассажирскую сторону, и он выжил.
Дорожный инспектор.
Как сообщает «Дорожный инспектор», 22 сентября около 3 часов ночи на Приморском проспекте, 15, перед Ушаковской развязкой, 26-летний мужчина на «Фольксвагене» не справился с управлением и допустил наезд на ограждение. Элементами ограждения был повреждён автомобиль дорожной службы, проезжавший мимо в момент ДТП. Дорога усыпана обломками.
Водитель «Фольксвагена» госпитализирован в тяжёлом состоянии. Про него известно, что водительских прав у него нет — никогда их не получал.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.