Против пакета поправок о мобилизации проголосовал один сенатор Совфеда. Это Нарусова

Среди членов Совета Федерации один человек проголосовал против пакета поправок о мобилизации и военном положении. Это сенатор Людмила Нарусов — вдова бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака и мать журналистки Ксении Собчак. Она подтвердила свой выбор журналистам RTVI.



«Да, это я проголосовала против, но прокомментировать пока не могу», — сказала она (цитата по MSK1).



Впрочем, её голос не повлиял на общий результат. Поправки были одобрены 147 сенаторами.

