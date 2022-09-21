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    Против пакета поправок о мобилизации проголосовал один сенатор Совфеда. Это Нарусова

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    Среди членов Совета Федерации один человек проголосовал против пакета поправок о мобилизации и военном положении. Это сенатор Людмила Нарусов — вдова бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака и мать журналистки Ксении Собчак. Она подтвердила свой выбор журналистам RTVI.

    «Да, это я проголосовала против, но прокомментировать пока не могу», — сказала она (цитата по MSK1).

    Впрочем, её голос не повлиял на общий результат. Поправки были одобрены 147 сенаторами.

    Поправки вводят в Уголовный кодекс РФ новые понятия («мобилизация», «военное положение», «военное время», «добровольная сдача в плен», «мародерство»), усиливают ответственность за отдельные преступления против военной службы. Государственная дума на пленарном заседании 20 сентября приняла их во втором и третьем чтениях единогласно, затем их одобрил Совфед. 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о частичной мобилизации.

    Подробнее обо всем этом читайте в онлайн-трансляции на «Фонтанке».

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