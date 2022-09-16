В петербургских магазинах появилась Coca-Cola, произведенная на Украине. Как она сюда попала

Баночку «настоящей колы», уже ставшей раритетом в магазинах Петербурга, обнаружил читатель «Фонтанки» Сергей. Купив напиток в магазинчике «Продукты» возле железнодорожной станции Лахта, он обнаружил, что газировка выпущена на украинском заводе Coca-Cola. «Фонтанка» повторила закупку и попыталась выяснить, как лимонад made in Ukraine смог добраться до прилавков Северной столицы.

В холодильнике скромного привокзального магазинчика выбор неожиданно широк. К примеру, там можно найти выпущенные еще в России двухлитровые и полуторалитровые пластиковые бутылки Coca-Cola. Рядом стоит пузатая баночка старого образца, сделанная в Тегеране (о том, что собой представляет иранская кола, ранее писала «Фонтанка»), но на самом видном месте — продукция, сделанная по адресу «51-й км Санкт-Петербургское шоссе». Вот только находится это в поселке городского типа Великая Дымерка Киевской области. Производитель — компания «Кока-Кола Бевериджиз Украина».



Загадочный Леня



0,33 л украинской колы стоит 90 рублей. По такой же цене продается 0,33 иранской газировки. Российская из старых запасов тоже обойдется в 90 рублей, но уже в бутылке объемом 0,5 л.



Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей Поделиться Поделиться





Coca-Cola прекратила производство в России оригинальной газировки еще в начале лета 2022 года из-за событий на Украине. Сети еще несколько месяцев распродавали старые запасы, а также подыскивали аналоги среди российских производителей и собственных марок. В конце августа транснациональная компания представила локальную линейку брендов. Отныне аналоги лимонадов Coca-Cola, Fanta, Sprite будут продаются в российских магазинах под брендом «Добрый», а лимонады Schweppes — под брендом Rich. Их уже можно найти в федеральных сетях. При этом, по словам собеседников, «Фонтанки», российскому филиалу пришлось заново разрабатывать формулу концентрата, так как отгрузки оригинальной эссенции прекратились. На основе собственной формулы производят колу и в Иране.



Оригинальные вкусы предлагают поставщики колы из Беларуси, Казахстана, Киргизии и Грузии. Но есть нюанс — в список товаров, разрешенных для параллельного импорта, продукция Coca-Cola не вошла. То есть речь, вероятно, о неофициальных каналах поставки. По словам сетей, продукцию предлагают небольшие дистрибьюторы, которые, как правило, не могут предоставить полный перечень требуемых документов.

Продавец магазина в Лахте, судя по всему, уже ощутил повышенный покупательский спрос к своей экзотической продукции и спешит заверить, что это не подделка. «Это российская, это арабская, это какая-то другая. Вчера сама фирма пришла проверять. Мы с ними работаем давно, они свою продукцию проверяют. Сказали, это чистая, завод, не бойся, продавай», — рассказал он корреспонденту «Фонтанки» (вероятно, речь идет о мерчендайзерах Coca-Cola, которые проверяют выкладку своей продукции в брендированных холодильниках — прим.ред.).



По словам продавца, поставщик у всей газировки один и тот же. «Питерский парень, давно занимается, то ему финская кола попадает, то еще какая-то. Приходит раз в неделю, зовут Лёня, по накладной дает. Он залетный представитель, мы его называем, то есть не представитель компании [Coca-Cola]. Товар есть, он привезет, мы берем», — рассказал он. Вспомнить название компании, от имени которой Лёня поставляет ему колу, продавец затруднился, как и его номер телефона. Но хоть согласился передать контакты корреспондента «Фонтанки» при следующем визите. Впрочем, продукция не всегда оказывается оригинальной, признает сотрудник «Продуктов»: «Один раз попалась кола двухлитровая, оказалось в подвале запечатана. Пришлось убрать».



Откуда Coca-Cola?

«Фонтанка» обратилась в пресс-службу Coca-Cola с вопросом о подлинности приобретенной нами продукции, но на момент публикации не получила ответ. Несколько собеседников в отрасли, хорошо знакомых с продукцией компании, сообщили, что баночка весьма «похожа на настоящую» — во всяком случае, видимых маркеров подделки на ней нет.

Заграничную Coca-Cola и раньше возили в Россию маленькими партиями. Например, в «Азбуке Вкуса» можно было купить газировку, выпущенную в Англии, в стеклянных бутылках. «Сейчас понемногу привозят из Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии (понемногу — потому, что транспортное плечо довольно значительное). На Дальнем Востоке можно китайскую колу найти. Соответственно, ничего сверхудивительного в украинской коле нет», — рассуждает один из участников рынка.



Собеседник «Фонтанки» смог вспомнить случаи, когда в Россию везли банки с просроченной колой и перебивали даты, но такие прецеденты — совсем экзотика. Абсолютные подделки, более вероятно, будут разливаться в ПЭТ-таре, поскольку взять пластиковую бутылку и напечатать похожую этикетку существенно проще, чем сделать жестяную банку.

Украинскую колу уже замечали на российской территории. Например, издание DTF обнаружило, что Coca-Cola из Украины и Казахстана продают в севастопольских магазинах. Впрочем, не факт, что продукция попала на его территорию напрямую.



На банке, которую корреспондент «Фонтанки» купил в магазине в Лахте, информация о продукте продублирована на молдавском. Так что не исключено, что украинский завод сначала отгрузил продукцию в эту страну, а уже из нее товар каким-то образом попал в Россию.

Но и дальнейший путь мог быть окольным. На банке размещена наклейка с QR-кодом, напоминающим метки системы «Честный знак». Но приложение российской системы маркировки, которое должно рассказывать потребителю о движении товара и его подлинности, распознало QR-код как чужеродный.

Наверху метки размещена аббревиатура «РБ». По словам представителя одной из розничных сетей, наклейка похожа на белорусскую акцизную марку. «Но странно, что она на безалкогольном напитке», — прокомментировал собеседник «Фонтанки». В любом случае сканирование такого кода ни потребителю, ни ретейлеру ничего не даст. Она нужна для госконтроля движения товара.



«Очевидно, что это Беларусь», — говорит другой источник. Впрочем, по его словам, даже у самого производителя возможности контролировать движение своей продукции весьма ограничены: «Условно, когда товар покинул стены завода, его дальнейшие пути отследить можно очень частично, если вообще возможно». Но, в любом случае, если напиток как-то оказался на территории братской республики, то в Россию он может попасть беспрепятственно.



Другое дело, что сети все равно отказываются от такого товара. По словам одного из петербургских ретейлеров, который вел переговоры с небольшим дистрибьютором о поставках иранской, киргизской и казахской колы, поставщик так и не смог предоставить нужные документы о происхождении товара. «То есть нет подтверждения подлинности, но и доказательств подделки тоже нет», — комментирует он. Собеседник издания допускает, что это могут быть контрабандные партии, которые ввозились не только в обход правообладателя, но и без таможенных пошлин.

