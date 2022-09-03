Чем меньше кока-колы, тем больше кока-колы. С уходом производителя знаменитой газировки из России магазины заполонили ее аналоги

После ухода компании Coca-Cola из России на полках магазинов появилось только больше напитков со вкусом колы. Об этом 3 сентября сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.
Эксперты подсчитали, что в январе-июле 2021 года в крупнейших российских торговых сетях продавалось 169 марок газированных напитков, во вкусе которых была кола. При этом учитывались те позиции, у которых были не нулевые продажи, и собственные марки магазинов. За первые семь месяцев 2022 года количество таких напитков выросло на 10%, до 186 брендов.
Coca-Cola заявила о приостановке работы в России 8 марта в связи с боевыми действиями на Украине. На заводы компании перестали поставлять эссенцию для производства фирменной газировки. Когда складские запасы напитка закончатся, его перестанут продавать и производить в России, а предприятия сосредоточатся на развитии местных брендов.
Как ранее писала «Фонтанка», российскому филиалу компании пришлось заново разрабатывать формулу концентрата. По словам источника, «колу сделали похожую на то, что было». Теперь аналоги лимонадов Coca-Cola, Fanta, Sprite будут продавать в российских магазинах под брендом «Добрый», а газировку Schweppes — под брендом Rich. Посмотреть, как будут выглядеть упаковки, можно на «Фонтанке».