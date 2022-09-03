    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, с-з

    765мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.37eur60.22
    ТЕМА ДНЯ

    Прощание с Горбачевым

    Живи на Невском!Как подать на финскую визуКуда пойти на выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Чем меньше кока-колы, тем больше кока-колы. С уходом производителя знаменитой газировки из России магазины заполонили ее аналоги

    912
    2 комментария

    После ухода компании Coca-Cola из России на полках магазинов появилось только больше напитков со вкусом колы. Об этом 3 сентября сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

    Эксперты подсчитали, что в январе-июле 2021 года в крупнейших российских торговых сетях продавалось 169 марок газированных напитков, во вкусе которых была кола. При этом учитывались те позиции, у которых были не нулевые продажи, и собственные марки магазинов. За первые семь месяцев 2022 года количество таких напитков выросло на 10%, до 186 брендов.

    Coca-Cola заявила о приостановке работы в России 8 марта в связи с боевыми действиями на Украине. На заводы компании перестали поставлять эссенцию для производства фирменной газировки. Когда складские запасы напитка закончатся, его перестанут продавать и производить в России, а предприятия сосредоточатся на развитии местных брендов.

    Как ранее писала «Фонтанка», российскому филиалу компании пришлось заново разрабатывать формулу концентрата. По словам источника, «колу сделали похожую на то, что было». Теперь аналоги лимонадов Coca-Cola, Fanta, Sprite будут продавать в российских магазинах под брендом «Добрый», а газировку Schweppes — под брендом Rich. Посмотреть, как будут выглядеть упаковки, можно на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close