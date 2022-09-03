Чем меньше кока-колы, тем больше кока-колы. С уходом производителя знаменитой газировки из России магазины заполонили ее аналоги

После ухода компании Coca-Cola из России на полках магазинов появилось только больше напитков со вкусом колы. Об этом 3 сентября сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.



Эксперты подсчитали, что в январе-июле 2021 года в крупнейших российских торговых сетях продавалось 169 марок газированных напитков, во вкусе которых была кола. При этом учитывались те позиции, у которых были не нулевые продажи, и собственные марки магазинов. За первые семь месяцев 2022 года количество таких напитков выросло на 10%, до 186 брендов.

