Испания одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Конгресс депутатов Испании одобрил вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном вечером 15 сентября на официальном сайте парламента королевства.



За вступление двух государств в Североатлантический альянс высказались 290 испанских парламентариев, 11 проголосовали против, ещё 47 воздержались.



Напомним, что в настоящий момент Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации протокола о присоединении странами — членами НАТО для вступления в альянс. На сегодняшний день протокол ратифицировали 24 страны НАТО из 30.

