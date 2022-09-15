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    Испания одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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    Конгресс депутатов Испании одобрил вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном вечером 15 сентября на официальном сайте парламента королевства.

    За вступление двух государств в Североатлантический альянс высказались 290 испанских парламентариев, 11 проголосовали против, ещё 47 воздержались.

    Напомним, что в настоящий момент Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации протокола о присоединении странами — членами НАТО для вступления в альянс. На сегодняшний день протокол ратифицировали 24 страны НАТО из 30.

    Напомним, 29 июня лидеры стран НАТО на саммите официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Полноправными членами организации страны смогут стать только после того, как документы будут ратифицированы всеми членами союза. 5 июля вступление Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировала первая страна — Канада.

    Проблема заключалась в Турции — там утверждали, что Швеция и Финляндия покрывают террористов. Однако сообщалось, что сторонам удалось договориться.

    В МИД РФ по этому поводу заявили, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО снизит возможности для «мирного сотрудничества». Как отметил президент РФ Владимир Путин, в том случае, если в Швеции и Финляндии будет размещена военная инфраструктура НАТО, Россия «вынуждена будет отвечать зеркально».

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