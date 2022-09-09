Осталось немного. Генсек НАТО ответил, сколько стран уже согласны на прием Финляндии и Швеции в альянс

Протокол о приёме Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 24 страны — участницы альянса из 30. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на генерального секретаря объединения Йенса Столтенберга.



По словам генсека альянса, разногласия с Турцией по поводу членства двух стран по-прежнему сохраняются, однако вскоре их надеются преодолеть.



«Пока это самый быстрый процесс вступления в истории, до настоящего момента 24 из 30 стран НАТО, включая США, уже ратифицировали протокол о вступлении», — сказал Столтенберг.

