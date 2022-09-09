Осталось немного. Генсек НАТО ответил, сколько стран уже согласны на прием Финляндии и Швеции в альянс

Протокол о приёме Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 24 страны — участницы альянса из 30. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на генерального секретаря объединения Йенса Столтенберга.
По словам генсека альянса, разногласия с Турцией по поводу членства двух стран по-прежнему сохраняются, однако вскоре их надеются преодолеть.
«Пока это самый быстрый процесс вступления в истории, до настоящего момента 24 из 30 стран НАТО, включая США, уже ратифицировали протокол о вступлении», — сказал Столтенберг.
Напомним, 29 июня лидеры стран НАТО на саммите официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Полноправными членами организации страны смогут стать только после того, как документы будут ратифицированы всеми членами союза. 5 июля вступление Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировала первая страна — Канада.
Проблема заключалась в Турции — там утверждали, что Швеция и Финляндия покрывают террористов. Однако сообщалось, что сторонам удалось договориться.
В МИД РФ по этому поводу заявили, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО снизит возможности для «мирного сотрудничества».
Как отметил президент РФ Владимир Путин, в том случае, если в Швеции и Финляндии будет размещена военная инфраструктура НАТО, Россия «вынуждена будет отвечать зеркально».