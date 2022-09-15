Бульдозеры сровняли с землёй захоронения на кладбище русских воинов в Словакии

На кладбище солдат Русской императорской армии, расположенном в деревне Ладомирова в Словакии, порушили могилы. Это было сделано два месяца назад по указанию старосты населённого пункта, 15 сентября сообщает посольство РФ в Словацкой Республике.



О произошедшем стало известно 13 сентября, во время рабочей поездки посла Игоря Братчикова в восточные регионы страны. Захоронения сровняли с землёй с помощью бульдозера.

