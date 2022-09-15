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    Бульдозеры сровняли с землёй захоронения на кладбище русских воинов в Словакии

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    На кладбище солдат Русской императорской армии, расположенном в деревне Ладомирова в Словакии, порушили могилы. Это было сделано два месяца назад по указанию старосты населённого пункта, 15 сентября сообщает посольство РФ в Словацкой Республике.

    О произошедшем стало известно 13 сентября, во время рабочей поездки посла Игоря Братчикова в восточные регионы страны. Захоронения сровняли с землёй с помощью бульдозера.

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    Такой поступок в дипмиссии расценили как кощунственный. В большинстве цивилизованных стран, добавили там, подобные действия являются уголовно наказуемыми.

    «Соответствующая нота направлена в Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики», — подытожили там.

    В 2014 году кладбище солдат Русской императорской армии, погибших на территории Словакии во время Первой мировой войны, было торжественно открыто. Этому предшествовала дорогостоящая реставрация, которую финансировало российское посольство.

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