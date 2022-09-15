ВС вслед за печатной версией прекратил работу сайта «Новой газеты»

Уточняется, что иск РКН был связан с вынесением сайту «Новой газеты» двух предупреждений за отсутствие в публикациях маркировки двух НКО-иноагентов. Ответчики просили суд отклонить иск регулятора, указывая на незначительность нарушений и на несоразмерность требований ведомства этим нарушениям.

Решение суда пока не вступило в силу и будет обжаловано «Новой газетой».

«Фонтанка» писала, что в начале сентября Басманный суд Москвы признал у «Новой газеты» недействительной лицензию средства массовой информации. По версии Роскомнадзора, в 2006 году издание сменило учредителя, но не предоставило ведомству новый устав. Подробнее об этом здесь.



В конце июля РКН заблокировал сайт журнала «Новая рассказ-газета» — проект журналистов издания. 28 июля стало известно, что РКН потребовал отозвать у издания лицензию СМИ.



Фактически «Новая газета» приостановила свою работу 28 марта в связи с предупреждениями Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагентов.

