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    ВС вслед за печатной версией прекратил работу сайта «Новой газеты»

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    Верховный суд по административному иску Роскомнадзора прекратил деятельность сайта «Новой газеты».

    «Исковое заявление удовлетворить, прекратить деятельность средства массовой информации», — говорится в решении судьи, которое 15 сентября цитирует «Интерфакс».

    Решение суда пока не вступило в силу и будет обжаловано «Новой газетой».

    Уточняется, что иск РКН был связан с вынесением сайту «Новой газеты» двух предупреждений за отсутствие в публикациях маркировки двух НКО-иноагентов. Ответчики просили суд отклонить иск регулятора, указывая на незначительность нарушений и на несоразмерность требований ведомства этим нарушениям.

    «Фонтанка» писала, что в начале сентября Басманный суд Москвы признал у «Новой газеты» недействительной лицензию средства массовой информации. По версии Роскомнадзора, в 2006 году издание сменило учредителя, но не предоставило ведомству новый устав. Подробнее об этом здесь.

    В конце июля РКН заблокировал сайт журнала «Новая рассказ-газета» — проект журналистов издания. 28 июля стало известно, что РКН потребовал отозвать у издания лицензию СМИ.

    Фактически «Новая газета» приостановила свою работу 28 марта в связи с предупреждениями Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагентов.

    «Новая газета» была основана в 1993 году. Главный редактор издания Дмитрий Муратов — лауреат Нобелевской премии мира.

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