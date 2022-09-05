Басманный суд аннулировал лицензию печатной версии «Новой газеты». Как это могло произойти?

Роскомнадзор ведет отсчет с 2006 года, когда у «Новой» сменился состав учредителей и изменения были зафиксированы в уставе редакции.



«Новая газета» ведет свою историю с 2002 года, когда вышел первый печатный номер. (Ровно так указано в ст. 20 закона «О СМИ»).



В доказательство суду был предоставлен первый номер «Новой газеты», который вышел в 2002 году.

