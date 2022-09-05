Басманный суд аннулировал лицензию печатной версии «Новой газеты». Как это могло произойти?

Суть исковых требований
Роскомнадзор потребовал лишить «Новую газету» лицензии, так как издание не предоставило ведомству устав редакции в срок, установленный законом «О СМИ».
Об иске стало известно 28 июля 2022 года. Речь идет о событиях 16-летней давности.
Как звучит закон, который, по мнению РКН, нарушила «Новая газета»
«Копия устава редакции или заменяющего его договора направляется в регистрирующий орган не позднее трех месяцев со дня первого выхода в свет (в эфир) данного средства массовой информации». ст. 20 закона «О СМИ»
Камень судебного преткновения — дата основания газеты
Роскомнадзор ведет отсчет с 2006 года, когда у «Новой» сменился состав учредителей и изменения были зафиксированы в уставе редакции.
«Новая газета» ведет свою историю с 2002 года, когда вышел первый печатный номер. (Ровно так указано в ст. 20 закона «О СМИ»).
В доказательство суду был предоставлен первый номер «Новой газеты», который вышел в 2002 году.
Позиция «Новой газеты»
— в 2006 году «Новая» уведомила регистрирующий орган (тогда Роскомнадзора не существовало) об изменении состава учредителей;
— новые данные были зарегистрированы, был изменен номер лицензии в выходных данных, но само СМИ осталось прежним, нового СМИ не создавалось;
— в 2010 году Роскомнадзор встречался с «Новой» в суде (по другому поводу), и тогда ведомству был предоставлен учредительный договор;
— отзыв лицензии за непредоставление устава предусмотрен редакцией закона от 2018 года, а значит, не может иметь обратную силу в отношении событий 2002 или 2006 годов;
— срок давности за совершение особо тяжкого преступления составляет 15 лет, а с момента инкриминируемого РКН административного правонарушения прошло 16 лет.
Позиция Роскомнадзора
— «существенные изменения» в составе учредителей влекут за собой необходимость предоставлять новый устав для регистрации;
— хотя в законе «О СМИ» это прямо не сказано, это подразумевается;
— получение новой лицензии (свидетельства о регистрации СМИ) фактически означает создание нового СМИ.
Позиция Басманного суда
— аннулировать свидетельство о регистрации СМИ «Новой газеты».
Важное на суде
«Само по себе средство массовой информации не может иметь каких-то прав и обязанностей…» — заявила представитель Роскомнадзора.
«В законах и конвенциях нет срока давности только за военные преступления, преступления против человечества и геноцид. Теперь к ним, видимо, относится и непредоставление устава СМИ», — сказала юрист «Новой газеты».
«РКН нас не признает, а государство — вполне. За период, который нам вменяется, мы получили три государственных премии», — сказал главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов.
Что происходит с «Новой газетой»
Решение суда будет обжаловано, но вступление его в силу означает ликвидацию СМИ.
В марте 2022 года «Новой газете» было вынесено два предупреждения РКН за отсутствие в публикациях маркировки иноагент. Это самостоятельный повод для отзыва лицензии. «Новая газета» заявила, что приостанавливает свою деятельность.
Также в марте Роскомнадзор потребовал удалить с сайта «Новой» репортажи Елены Костюченко из Херсона и Николаева. За материал из Херсона редакцию еще и оштрафовали на 350 тысяч рублей по статье «о фейках».
В июле «Новая» запустила отдельный проект «Новая рассказ-газета», а затем конструктор подписок. 6 сентября состоится суд по иску РКН об отзыве лицензии у «Новой рассказ-газеты».