РКН потребовал отозвать лицензию СМИ у «Новой газеты»

Роскомнадзор направил в Басманный районный суд Москвы иск об отзыве регистрации СМИ у «Новой газеты». Об этом стало известно 28 июля из карточки на сайте суда.

«Административный истец: «Роскомнадзор». Административный ответчик: ЗАО «Издательский дом «Новая газета». О признании регистрации средства массовой информации недействительным», — говорится в карточке.



Уточняется, что иск поступил в суд 26 июля.



Недавно Роскомнадзор заблокировал сайт журнала «Новая рассказ-газета» — проект журналистов «Новой газеты». Издание прекратило работу в марте этого года по инициативе редакции после двух предупреждений РКН.