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    Роскомнадзор заблокировал проект «Новой газеты», он проработал чуть больше недели

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    Роскомнадзор заблокировал сайт журнала «Новая рассказ-газета». Об этом сообщил Telegram-канал издания 24 июля. Решение о блокировке приняла Генпрокуратура, основанием стала «дискредитация».

    «Новая рассказ-газета» — проект журналистов «Новой газеты», работа которой приостановлена с марта этого года по инициативе редакции, но после двух предупреждений Роскомнадзора. Первый номер вышел 15 июля.

    Как сообщили в редакции, ведомство не пояснило, в чем именно состояла «дискредитация» и какие материалы стали причиной блокировки. По словам журналистов, они проработали неделю и 9 часов. Роскомнадзор, добавили они, вечером 23 июля прислал письмо, что издание «не жилец», а через два часа началась блокировка.

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