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    Суд лишил «Новую газету» лицензии СМИ

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    В Москве Басманный суд признал у «Новой газеты» недействительной лицензию средства массовой информации. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба суда.

    По версии Роскомнадзора, в 2006 году издание сменило учредителя, но не предоставило ведомству новый устав. Защита утверждает, что эти изменения были незначительными и не требуют подачи новых документов.

    Как утверждает РКН, причиной иска стало то, что после смены учредителя в 2006 году «Новая газета» не предоставила регулятору новый устав издания. «Новая газета» заявляет, что для передачи устава изменения были слишком несущественными. В марте «Новая газета» прекратила работу по инициативе редакции после двух предупреждений Роскомнадзора.

    В конце июля РКН заблокировал сайт журнала «Новая рассказ-газета» — проект журналистов издания. 28 июля стало известно, что РКН потребовал отозвать у издания лицензию СМИ.

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