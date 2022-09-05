Суд лишил «Новую газету» лицензии СМИ

В Москве Басманный суд признал у «Новой газеты» недействительной лицензию средства массовой информации. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба суда.
По версии Роскомнадзора, в 2006 году издание сменило учредителя, но не предоставило ведомству новый устав. Защита утверждает, что эти изменения были незначительными и не требуют подачи новых документов.
Как утверждает РКН, причиной иска стало то, что после смены учредителя в 2006 году «Новая газета» не предоставила регулятору новый устав издания. «Новая газета» заявляет, что для передачи устава изменения были слишком несущественными. В марте «Новая газета» прекратила работу по инициативе редакции после двух предупреждений Роскомнадзора.
В конце июля РКН заблокировал сайт журнала «Новая рассказ-газета» — проект журналистов издания. 28 июля стало известно, что РКН потребовал отозвать у издания лицензию СМИ.