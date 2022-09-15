Начальник штаба ОДКБ: О применении военной силы при помощи Армении речи не идет

О применении сил ОДКБ на границе Армении и Азербайджана речи не идет. Об этом заявил глава объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает 15 сентября РИА Новости.

Также он сказал, что организация надеется на мирное решение конфликта.

«Эта проблема, которая сегодня существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами <…> О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ, ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня, и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет», — сказал Сидоров.