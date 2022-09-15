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    Начальник штаба ОДКБ: О применении военной силы при помощи Армении речи не идет

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    О применении сил ОДКБ на границе Армении и Азербайджана речи не идет. Об этом заявил глава объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает 15 сентября РИА Новости.

    Также он сказал, что организация надеется на мирное решение конфликта.

    «Эта проблема, которая сегодня существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами <…> О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ, ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня, и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет», — сказал Сидоров.

    Начальник штаба ОДКБ напомнил, что стороны договорились о прекращении огня. До этого Совбез Армении заявил, что они ждут военной помощи от ОДКБ, куда обратилась армянская сторона после эскалации.

    Армения обратилась в ОДКБ сразу после очередной эскалации на границе с Азербайджаном. Стороны обвиняли друг друга в обстрелах и провокациях. 13 сентября было созвано заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, участие в котором принял, в том числе, президент РФ Владимир Путин. Было принято решение направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем для оценки ситуации.

    Вечером 14 сентября стало известно, что Баку предложил Еревану гуманитарное прекращение огня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 105 армянских военных в результате обострения конфликта.

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