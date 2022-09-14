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    Пашинян сообщил о гибели 105 военных. Армения обратилась в ОДКБ по статье о территориальной целостности страны

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    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 105 армянских военных в результате обострения конфликта на границе с Азербайджаном. Об этом 14 сентября пишет «Интерфакс».

    Также стало известно, что Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье — для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных с её территории.

    Напомним, ранее минобороны Армении заявило об обстреле автомобиля ФСБ России азербайджанскими военными.

    «Фонтанка» писала, что в ближайшее время в Армению отправится миссия ОДКБ во главе с генсеком организации.

    В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана шли бои. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван призвал на помощь Россию, ОДКБ и Совбез ООН. Франция созывает заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в связи с обострением конфликта.

    Подробнее о том, что происходит на армяно-азербайджанской границе, читайте на «Фонтанке».

    В сентябре 2020 года Армения и Азербайджан нарушили режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах. Стороны обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Через несколько дней президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. Лидеры РФ и Азербайджана, а также премьер-министр Армении договорились о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских военных.

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