Пашинян сообщил о гибели 105 военных. Армения обратилась в ОДКБ по статье о территориальной целостности страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 105 армянских военных в результате обострения конфликта на границе с Азербайджаном. Об этом 14 сентября пишет «Интерфакс».



Также стало известно, что Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье — для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных с её территории.



Напомним, ранее минобороны Армении заявило об обстреле автомобиля ФСБ России азербайджанскими военными.

