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    Миссия ОДКБ во главе с генсеком организации отправится в Армению

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    Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась возглавит миссию в Армению. Об этом 13 сентября заявил секретариат по итогам заседания.

    Задачей участников миссии ОДКБ стане оценка обстановки в зоне армяно-азербайджанского конфликта, доклад главам государств и предложения по деэскалации напряженности. Вместе с Засем в Армению отправятся начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители стран-членов организации. Заседание ОДКБ состоялось в среду по запросу Еревана, сообщает РИА Новости.

    Минувшей ночью на границе Армении и Азербайджана шли бои. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван призвал к помощи Россию, ОДКБ и Совбез ООН. Франция созывает заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в связи с обострением конфликта.

    Подробнее о том, что происходит на армяно-азербайджанской границе, читайте на «Фонтанке».

    В сентябре 2020 года Армения и Азербайджан нарушили режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах. Стороны обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Через несколько дней президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. Лидеры РФ и Азербайджана, а также премьер-министр Армении договорились о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2 000 российских военных.

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