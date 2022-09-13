Франция созывает заседание Совбеза ООН по ситуации на границе Армении и Азербайджана

Франция созывает заседание Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации в связи с обострением конфликта на границе Армении и Азербайджана. Об этом 13 сентября сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя Елисейского дворца.



В сообщении уточняется, что решение об экстренном созыве заседания СБ ООН было принято по итогам телефонного разговора президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

