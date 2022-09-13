Франция созывает заседание Совбеза ООН по ситуации на границе Армении и Азербайджана

Франция созывает заседание Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации в связи с обострением конфликта на границе Армении и Азербайджана. Об этом 13 сентября сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя Елисейского дворца.
В сообщении уточняется, что решение об экстренном созыве заседания СБ ООН было принято по итогам телефонного разговора президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
При этом в администрации президента Франции отмечают, что Макрон «продолжает призывать к строгому соблюдению режима прекращения огня и уважению территориальной целостности Армении» (цитата по ТАСС).
Напомним, что в ночь на вторник, 13 сентября, на границе Армении и Азербайджана прошли бои с участием артиллерии, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Есть десятки погибших и раненых. Стороны обвиняют друг друга в эскалации. Подробнее о том, что происходит на армянско-азербайджанской границе, читайте на «Фонтанке».