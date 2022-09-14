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    Минобороны Армении сообщило об обстреле машины ФСБ России

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    Минобороны Армении заявило об обстреле автомобиля ФСБ России азербайджанскими военными. Об этом 14 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Арама Торосяна.

    «Удары были нанесены также по осуществлявшим гуманитарную миссию в зоне боевых действий транспортным средствам ФСБ России. Это свидетельствует о том, что, несмотря на заявления, Азербайджан не ставит разницы в выборе цели», — сказал представитель армянской стороны.

    В минобороны Азербайджана ситуацию пока не комментировали, как и в ФСБ.

    Ранее в МО Армении сообщили, что обстановка на границе с Азербайджаном крайне обострилась. Утром стало известно о возобновлении боевых действий, несмотря на договоренности о прекращении огня.

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