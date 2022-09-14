Армения сообщила о возобновлении боевых действий с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило, что Азербайджан 14 сентября возобновил боевые действия. Его вооруженные силы якобы применяют артиллерию, стрелковое оружие и минометы в направлении Джермука, Верин и Шоржа. Также говорится о применении и ударного беспилотника.
«Сегодня, начиная с 08:00, противник, применяя артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, возобновил преднаступательные действия, в частности в направлении Джермук и Верин, Шоржа. Вооруженные силы Республики Армении предпринимают адекватные ответные действия», — говорится в сообщении Минобороны Армении.
Азербайджан в настоящее время не подтверждал и не опровергал обстрелы, а также не делился своей версией событий.
В ночь на вторник, 13 сентября, на границе Армении и Азербайджана прошли бои с участием артиллерии, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Есть десятки погибших и раненых. Стороны обвиняют друг друга в эскалации.
Сообщалось, что вчера, 13 сентября, Армения и Азербайджан договорились о режиме прекращения огня.