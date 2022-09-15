Совбез Армении: Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии

Ереван и Баку достигли мирных договоренностей. Об этом в эфире Общественного телевидения 15 сентября сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.



«Благодаря вовлеченности международного сообщества удалось достичь договоренности о перемирии. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность»,— сказал Григорян, но добавил, что конкретного документа или соглашения для подписания пока нет.



Ранее протестующие перекрыли центральный проспект Баграмяна у здания парламента в Ереване. Волну гнева вызвали заявления премьера Никола Пашиняна о якобы возможном подписании некоего документа, который разрешит конфликт с Азербайджаном, но, по словам самого Пашиняна, может вызвать критику у граждан Армении.

