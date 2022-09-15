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    Совбез Армении: Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии

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    Ереван и Баку достигли мирных договоренностей. Об этом в эфире Общественного телевидения 15 сентября сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

    «Благодаря вовлеченности международного сообщества удалось достичь договоренности о перемирии. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность»,— сказал Григорян, но добавил, что конкретного документа или соглашения для подписания пока нет.

    Ранее протестующие перекрыли центральный проспект Баграмяна у здания парламента в Ереване. Волну гнева вызвали заявления премьера Никола Пашиняна о якобы возможном подписании некоего документа, который разрешит конфликт с Азербайджаном, но, по словам самого Пашиняна, может вызвать критику у граждан Армении.

    В ночь на 13 сентября произошла очередная эскалация конфликта на границе Армении с Азербайджаном. Первая республика обратилась в ОДКБ. Стороны обвиняли друг друга в обстрелах и провокациях. 13 сентября было созвано заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, участие в котором принял в том числе президент РФ Владимир Путин. Было принято решение направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем для оценки ситуации. Вечером 14 сентября стало известно, что Баку предложил Еревану гуманитарное прекращение огня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 105 армянских военных в результате обострения конфликта.

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