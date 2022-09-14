В Совбезе Армении заявили, что ждут военной помощи от ОДКБ

Армения ожидает «достаточной военной помощи» от ОДКБ, чтобы «выдворить азербайджанские войска». Об этом 14 сентября заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.
«Как только Азербайджан начал широкомасштабную агрессию, на экстренном заседании Совбеза мы приняли решение обратиться в ОДКБ и к России на основании договора от 1997 года. Армения ждет от ОДКБ большего, чем существующая на данный момент реакция. Мы ожидаем, что ОДКБ окажет достаточную военную помощь Армении, чтобы выдворить азербайджанские войска за пределы страны», — сообщил он в интервью Общественному ТВ (цитата по ТАСС).
Армения обратилась в ОДКБ сразу после очередной эскалации на границе с Азербайджаном. Стороны обвиняли друг друга в обстрелах и провокациях. 13 сентября было созвано заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, участие в котором принял, в том числе, президент РФ Владимир Путин. Было принято решение направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем для оценки ситуации. Вечером 14 сентября стало известно, что Баку предложил Еревану гуманитарное прекращение огня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 105 армянских военных в результате обострения конфликта.