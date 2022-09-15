Королевский стражник упал в обморок у гроба Елизаветы II

В Вестминстерском дворце во время дежурства у гроба Елизаветы II королевский стражник упал в обморок. Из дворца ведётся онлайн-трансляция, и его момент зафиксировала камера.
Как пишет 15 сентября Daily Mail, сначала стражник ненадолго спустился с трибуны, а потом вернулся на место вместе с другим военнослужащим, который должен был его сменить. И после этого упал на пол на глазах у посетителей, которые пришли засвидетельствовать своё почтение королеве. Ему на помощь поспешили полицейские. Трансляцию ненадолго прервали.
Гроб круглосуточно охраняют телохранители монарха Великобритании, Королевская гвардейская дивизия и церемониальные стражи Тауэра. Стражники сменяют друг друга каждые 6 часов.
Церемония публичного прощания с Елизаветой II открылась в Вестминстерском дворце в Лондоне 14 сентября. Очередь из желающих растянулась на 4 километра. У жителей королевства будет 4,5 дня для прощания. Власти ожидают, что проститься с королевой придут порядка полумиллиона человек. Церемония закончится утром 19 сентября, и в 11 часов по местному времени (13:00 мск) в Вестминстерском аббатстве начнутся похороны.
Петербуржцы оставляли свои соболезнования в консульстве Австралии и в Петрикирхе.