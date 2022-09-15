    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, ю-в

    748мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.78eur59.84
    Трасса мертвых птицДинозавры не вымерлиЗа что отбирают визыОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Королевский стражник упал в обморок у гроба Елизаветы II

    13357
    8 комментариев

    В Вестминстерском дворце во время дежурства у гроба Елизаветы II королевский стражник упал в обморок. Из дворца ведётся онлайн-трансляция, и его момент зафиксировала камера.

    Как пишет 15 сентября Daily Mail, сначала стражник ненадолго спустился с трибуны, а потом вернулся на место вместе с другим военнослужащим, который должен был его сменить. И после этого упал на пол на глазах у посетителей, которые пришли засвидетельствовать своё почтение королеве. Ему на помощь поспешили полицейские. Трансляцию ненадолго прервали.

    Гроб круглосуточно охраняют телохранители монарха Великобритании, Королевская гвардейская дивизия и церемониальные стражи Тауэра. Стражники сменяют друг друга каждые 6 часов.

    Церемония публичного прощания с Елизаветой II открылась в Вестминстерском дворце в Лондоне 14 сентября. Очередь из желающих растянулась на 4 километра. У жителей королевства будет 4,5 дня для прощания. Власти ожидают, что проститься с королевой придут порядка полумиллиона человек. Церемония закончится утром 19 сентября, и в 11 часов по местному времени (13:00 мск) в Вестминстерском аббатстве начнутся похороны.

    Петербуржцы оставляли свои соболезнования в консульстве Австралии и в Петрикирхе.

    Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close