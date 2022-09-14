Очередь на много километров. В Вестминстерском дворце прощаются с королевой Елизаветой II

В Вестминстерском дворце в 17:00 (19:00 по московскому времени) началось прощание с умершей королевой Великобритании Елизаветой II. Трансляцию 14 сентября ведут крупнейшие телеканалы страны.

Людей начали пускать в Вестминстерский холл здания британского парламента сразу после короткой литургии, которую отслужил глава Церкви Англии и архиепископ Вестминстерского аббатства. На богослужении присутствовал король Карл III и члены монаршей семьи. У жителей королевства будет 4,5 дня для прощания. Очередь из желающих растянулась на 4 километра. Полиция выдает британцам специальные браслеты, чтобы те могли отлучиться в туалет или за едой. Власти ожидают, что проститься с королевой придут порядка полумиллиона человек.

Накануне с телом Елизаветы II прощались самые близкие в Букингемском дворце. Похороны королевы пройдут 19 сентября, этот день будет объявлен выходным. Петербуржцы оставляли свои соболезнования в консульстве Австралии и Петрикирхе.



Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Последние дни она провела в шотландском замке Балморал под наблюдением врачей. Подробнее о жизни скончавшегося монарха — в материале «Фонтанки».

