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    Очередь на много километров. В Вестминстерском дворце прощаются с королевой Елизаветой II

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    В Вестминстерском дворце в 17:00 (19:00 по московскому времени) началось прощание с умершей королевой Великобритании Елизаветой II. Трансляцию 14 сентября ведут крупнейшие телеканалы страны.

    Людей начали пускать в Вестминстерский холл здания британского парламента сразу после короткой литургии, которую отслужил глава Церкви Англии и архиепископ Вестминстерского аббатства. На богослужении присутствовал король Карл III и члены монаршей семьи. У жителей королевства будет 4,5 дня для прощания. Очередь из желающих растянулась на 4 километра. Полиция выдает британцам специальные браслеты, чтобы те могли отлучиться в туалет или за едой. Власти ожидают, что проститься с королевой придут порядка полумиллиона человек.

    Накануне с телом Елизаветы II прощались самые близкие в Букингемском дворце. Похороны королевы пройдут 19 сентября, этот день будет объявлен выходным. Петербуржцы оставляли свои соболезнования в консульстве Австралии и Петрикирхе.

    Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Последние дни она провела в шотландском замке Балморал под наблюдением врачей. Подробнее о жизни скончавшегося монарха — в материале «Фонтанки».

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