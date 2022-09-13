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    «Ваше величество, покойтесь с миром». Петербуржцы приходят в Петрикирхе, чтобы по-своему попрощаться с Елизаветой II

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    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Петербуржцы, желающие проститься с королевой Елизаветой II, могут сделать это в Петрикирхе. На первом этаже церкви установили книгу соболезнований — любой горожанин может оставить свои мысли на её страницах.

    Несколько цветочных букетов, горящие свечи и трогательные надписи, оставленные в альбоме, попали 13 сентября в объектив камеры корреспондента «Фонтанки».

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    «Ты была символом Великобритании! Ты была примером настоящей королевы для меня. <...> Будучи ребёнком, я написал повесть о путешествии в Англию на яхте. Я мечтал однажды встретить тебя и выпить вместе чаю. <...> Ваше величество, покойтесь с миром», — поделился автор одной из записей, подписавшийся Сергеем.

    «Дорогая Королева! Какое счастье, что нам посчастливилось жить с Вами в одно время и знать Вас. Скорбим, любим и будем помнить Вас», — говорится на другой странице книги.

    «С Вами ушла целая эпоха человечества, которая уже никогда не возродится. Вы — самая великая женщина этих веков. С Вашим уходом ушло истинное королевство на Земле — подлинное, высокородное и благородное. Я лично Вас всегда любила и преклонялась перед Вами, как перед человеком и женщиной», — рассказала Ирина.

    «Спасибо, что были, Ваше величество. Вы и сейчас есть», — написал другой человек.

    Надписи датируются периодом от 9 до 13 сентября. Напомним, о смерти королевы стало известно 8 сентября.

    «Фонтанка» писала, что Елизавета II скончалась в Великобритании на 97-м году жизни. Свои последние дни она провела в Балморале под наблюдением врачей. Сроки государственных похорон уже обозначены: они состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.

    14 сентября, с 11 до 13 часов, петербуржцы, желающие почтить память королевы смогут оставить записи в книге соболезнований. Она будет ждать в здании Почётного консульства Австралии на набережной Мойки, 11. Кроме соболезнований, возможно принести цветы.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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