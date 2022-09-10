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    В Букингемском дворце назвали день похорон Елизаветы II. Он будет выходным

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    Государственные похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Об этом 10 сентября сообщается на сайте Букингемского дворца.

    «Перед государственными похоронами гроб королевы будет находиться в Вестминстере в течение четырех дней, чтобы публика могла отдать дань уважения», — сказано в сообщении.

    Сейчас гроб с телом королевы находится в шотландском замке Балморал, где она скончалась. В воскресенье его перевезут в Холирудский дворец в Эдинбурге.

    12 сентября гроб установят в соборе Святого Эгидия, чтобы жители Шотландии смогли попрощаться с королевой. В Лондон его привезут во вторник, 13-го числа, и доставят в Букингемский дворец.

    Ранее стало известно, что день похорон Елизаветы II будет выходным. Траур по ней продлится еще семь дней после того, как королеву похоронят.

    Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым королем стал ее сын Чарльз (Карл III), а его наследником объявлен принц Уильям.

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