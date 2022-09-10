В Букингемском дворце назвали день похорон Елизаветы II. Он будет выходным

Сейчас гроб с телом королевы находится в шотландском замке Балморал, где она скончалась. В воскресенье его перевезут в Холирудский дворец в Эдинбурге.

«Перед государственными похоронами гроб королевы будет находиться в Вестминстере в течение четырех дней, чтобы публика могла отдать дань уважения», — сказано в сообщении.

Государственные похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Об этом 10 сентября сообщается на сайте Букингемского дворца.

12 сентября гроб установят в соборе Святого Эгидия, чтобы жители Шотландии смогли попрощаться с королевой. В Лондон его привезут во вторник, 13-го числа, и доставят в Букингемский дворец.

Ранее стало известно, что день похорон Елизаветы II будет выходным. Траур по ней продлится еще семь дней после того, как королеву похоронят.



Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым королем стал ее сын Чарльз (Карл III), а его наследником объявлен принц Уильям.

