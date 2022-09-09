Придется подождать. Где в Петербурге можно выразить соболезнования по поводу смерти Елизаветы II

Для петербуржцев, желающих почтить память королевы Великобритании и королевств Содружества Елизаветы II, откроют книгу соболезнований. Но с ними придётся подождать.



Книга соболезнований будет доступна для жителей Петербурга в здании Почётного консульства Австралии. 9 сентября на набережной Мойки, 11, посетителей с цветами не ждут.

Как уточнили «Фонтанке» в консульстве, оставить запись можно будет 13 и 14 сентября с 11 до 13 часов. Кроме соболезнований, возможно принести цветы.