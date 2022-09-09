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    Придется подождать. Где в Петербурге можно выразить соболезнования по поводу смерти Елизаветы II

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    Для петербуржцев, желающих почтить память королевы Великобритании и королевств Содружества Елизаветы II, откроют книгу соболезнований. Но с ними придётся подождать.

    Книга соболезнований будет доступна для жителей Петербурга в здании Почётного консульства Австралии. 9 сентября на набережной Мойки, 11, посетителей с цветами не ждут.

    Как уточнили «Фонтанке» в консульстве, оставить запись можно будет 13 и 14 сентября с 11 до 13 часов. Кроме соболезнований, возможно принести цветы.

    Официальное диппредставительство Великобритании в Петербурге закрыто с 2018 года. В пятницу у здания на Лафонской улице, где раньше висел «Юнион Джек», тишина, к 10 утра букетов рядом не было.

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    Королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал 8 сентября. В Великобритании начался десятидневный траур. О том, что известно о её наследнике, читайте в материале «Фонтанки».

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